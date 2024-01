Die Morgensterns und die Stars von morgen

Den Ski-Weltcup verfolgt Alois Morgenstern nur noch nebenher. Vielmehr hofft der Siebtplatzierte des Olympia-Slaloms von 1976, dass sich die Morgensterns nach seinen Ski-Erfolgen, den Skisprung-Triumphen seines Neffen Thomas und den Zweitliga-Karrieren seiner drei Söhne mit seinem eben zum WAC gewechselten Enkel Michael endlich in der Bundesliga etablieren können.

Am Anfang war das Skifahren. ÖSV-Kader mit 14, mit 18 durfte sich Alois Morgenstern aus dem kleinen Lendorf (1.800 Einwohner) bei Spittal Junioren-Europameister im Slalom nennen, mit 19 war er mit Hansi Hinterseer, David Zwilling, seinem Kärntner Kumpel Franz Klammer und wie sie alle hießen, Teil des Austria Ski Teams.

Bei den Olympischen Spielen 1976 in Innsbruck hatte er im Slalom hinter Piero Gros, Gustav Thöni und Willi Frommelt "den vierten, vielleicht sogar den dritten Platz vor dem Willi" vor Augen, als er "vor dem Ziel einen großen Bock" schoss und sich als bester Österreicher mit Platz sieben begnügen musste. "Ein bissl Fußball" hatte Alois bis dahin schon auch gespielt, "in den Unterligen, manchmal ein Match gegen Promis. Aber nur im Frühjahr, im Herbst war es uns verboten."

Der Fußball kam erst nach der Skikarriere, deren Höhepunkt ein dritter Platz hinter Ingemar Stenmark ("Wir waren mit ihm befreundet, aber er war für uns nur schwer zu schlagen") und Klaus Heidegger in Berchtesgaden war. "Ich habe schon mit 24 aufgehört, also in einem Alter, in dem sie jetzt erst anfangen", lacht der bald 70-Jährige. Als 17. der Weltrangliste war er 1978 aus dem A-Kader gefallen. "Damals war es nicht so leicht zurückzukommen wie jetzt. Wenn man weg war, war man weg. Nur Leo Stock hat sich auf eigene Kosten wieder zurückgekämpft und ist dann 1980 Olympiasieger geworden."

"Das Skifahren gar net wollen"

Da kickte das einstige Slalom-Ass bereits für die Fußball-Abteilung des SV Lendorf, die bald zum FC Lendorf mutierte. Dass der Fußball zu mehr als einem Wochenend-Hobby wurde, "ist eigentlich von den Kindern ausgegangen". Von Michael (mittlerweile 47), Christoph (44) und Martin (41). "Die ham Skifahren gar net wollen." Was also blieb dem Papa anderes übrig, als die Trainerausbildung zu machen, um den fußballnarrischen Buben etwas beizubringen?

Von 1994 bis 2018 (da löste ihn Sohn Christoph ab und er rückte in das Amt des Sportlichen Leiters) war "Lois" bis auf zwei Jahre, in denen er den SV Spittal coachte, Trainer des Fußballklubs seines Heimatortes. Bis zu vier Morgensterns (neben den drei Söhnen auch den jüngeren Bruder Reinhard) coachte er auf dem Weg in die Regionalliga, die erstmals im Jahr 2000 erreicht war. Nur Neffe Thomas hatte bereits nach der U 14 den Absprung gemacht - und landete als einer der erfolgreichsten Skispringer aller Zeiten bei drei Olympia- und elf WM-Goldenen, zwei Gesamt-Weltcupsiegen und dem Gewinn der Vierschanzen-Tournee.

Thomas-Morgenstern-Arena

Heute trägt die Sportanlage des FC Lendorf den Namen "Thomas-Morgenstern-Arena", obwohl sich auch dessen Neffen als Namensgeber angeboten hätten. Alle drei schafften es in die 2. Liga. Martin, der jüngste, kam neben 31 Zweitligaspielen für den FC Kärnten und Bad Bleiberg sogar auf drei Bundesliga-Einsätze beim ÖFB-Cupsieger von 2004. Christoph verbrachte drei Jahre (1995 bis 1998) im Nachwuchs der Wiener Austria und brachte es danach auf 60 Zweitligaspiele für Bad Bleiberg und den FC Lustenau, wo ihn eine schwere Schambeinverletzung bremste.

"Wenn es nach den Ärzten gegangen wäre, hätte er nie wieder Fußball spielen können", erzählt Vater Alois, "bei uns hat er hat dann noch zehn Jahre gespielt." Auch Michael hätte zur Wiener Austria gehen können, "aber er hat das Studium vorgezogen". Zwei Zweitliga-Spiele für den SV Spittal sind sich für den Herrn Magister, der heute Obmann des FC Lendorf ist, trotzdem ausgegangen.

Die dritte Generation

Es ist sein 17-jähriger Sohn Michael, auf dem nun die Hoffnungen der Morgensterns ruhen, dass es die dritte Fußballer-Generation noch weiter bringt. Seit Beginn des Jahres steht der Flügelflitzer beim WAC unter Vertrag. "Manfred Schmid hat sich sehr um den Michi bemüht und wollte ihn unbedingt haben, seit er ihn irgendwo gesehen hat. Und weil er ein so guter Schüler ist und wir auch von der Schule das Okay bekommen haben, dass er die Schule im Fernstudium fertig machen kann, haben wir zugesagt", verrät der Opa nicht ohne Stolz. "Das war ja beim Thomas, der in der gleichen Schule war, auch so. Der hat es auch geschafft, obwohl er den ganzen Winter nie da war."

Der Neo-Wolfsberger Michael ist aber nicht der einzige Morgenstern, der das Zeug zum Star von morgen hat. Sein um zwei Monate jüngere Cousin Sandro, Sohn von Trainer Christoph, ist genauso talentiert. "Er ist körperlich stärker, aber spielt vielleicht auf der schwierigeren Position im zentralen Mittelfeld, deshalb bleibt er noch bei uns in der Kärntner Liga", muss sich der Sportliche Leiter nicht auch noch um einen neuen Zehner umschauen. Ein Probetraining bei Rapid hat freilich auch Sandro schon hinter sich. "Sie hätten beide ja schon früher zum WAC oder nach Klagenfurt gehen können, aber wir haben gesagt, wir gehen einen anderen Weg und haben sie schon mit 15 in der Ersten eingebaut. Aber nicht für ein paar Minuten, sie waren bei uns Leistungsträger!"

"Es hört nit auf"

Auch Sandro, ist sich Alois Morgenstern sicher, wird seinen Weg machen. "Und die zwei ganz Jungen auch." Wie bitte, noch mehr Morgensterne? "Ja, es hört nit auf!", lacht der Opa. "Der 15-jährige Luca, der Bruder von Michael, hat eh auch schon in der Kampfmannschaft gespielt. Aber in der U 12 gibt es noch den kleinen Mika, den Sohn von Martin. Der ist ein ganz besonderes Talent!"

Und weil die Trainer Christoph und Martin, der Obmann Michael und der Sportliche Leiter Alois Morgenstern nicht nur auf die eigenen Buben, sondern auch auf die von ganz Lendorf und Umgebung schauen (und die "Dirndln" auch!), "sind wir führend im Kärntner Nachwuchs", sagt Morgenstern senior bestimmt und verweist auf die aktuellen Hallen-Finalturniere in Kärnten, in denen Lendorf "mit allen Nachwuchsmannschaften, von der U 9 bis zur U 17", vertreten ist.

"Das haben nicht einmal der WAC und Austria Klagenfurt geschafft. Die U 17, in der auch Luca noch spielt, hat ihr Finale schon gewonnen." Und das, blickt Alois Morgenstern bei aller Bescheidenheit auf die letzten zwölf Jahre zurück, in denen er und seine Söhne ihr Nachwuchskonzept durchgezogen haben, "ist schon ein Verdienst der Morgensterns".