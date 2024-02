"Die Möglichkeit gibt es": Nagelsmann will Kroos zurück ins DFB-Team holen

Ob Toni Kroos (34) nochmal ins Nationalteam zurückkehren wird, ist offen. Nach Reals 1:0-Sieg in Leipzig gab der Mittelfeldmann eine Wasserstandsmeldung ab.

Toni Kroos ist zweifelsohne einer der besten Fußballer in der Geschichte des deutschen Fußballs. Der Mittelfeldmann sammelte Titel um Titel, dazu ist er seit vielen Jahren feste Größe bei Real Madrid, einer der besten Mannschaften der Welt. Seine Karriere in der Nationalmannschaft hat der Mittelfeldmann allerdings beendet. Doch bleibt es dabei?

Diese Frage wird spätestens seit Julian Nagelsmanns Besuch im "Aktuellen Sportstudio" heiß diskutiert. Der Bundestrainer äußerte sich zur Klasse von Kroos und gab an, mit dem Mann von Real Madrid im Kontakt zu stehen. Der Regisseur von Real hat sich selbst noch nicht entschieden, das hat er bereits gesagt.

Nach Real 1:0-Sieg in Leipzig wurde er einmal mehr darauf angesprochen. "Es ist so, dass ich manchmal froh wäre, die Entscheidung nimmt mir jemand ab", so Kroos bei Amazon Prime zur Rückkehr ins Nationalteam. "Aber das ist eine tolle Situation. Bei Real (Vertrag läuft im Sommer aus, d.Red.) und auch die Möglichkeit zu haben, die EM zu spielen."

Entscheidung steht bald bevor

Und was Kroos weiter sagt, ließ dann schon aufhorchen. "Die Möglichkeit gebe ich mir ja nicht selbst. Ich entscheide ja nicht selbst, ob ich die Möglichkeit habe, eine EM zu spielen. Aber die (Möglichkeit, d.Red.) gibt es. Logischerweise wird diese Entscheidung einen Tick früher anstehen als die bei Real Madrid. Aber es steht noch nichts fest."

Mit anderen Worten: Nagelsmann hätte Kroos gerne zurück im Nationalteam und somit bei der Heim-Europameisterschaft im Sommer dabei. "Ich entscheide ja nicht selbst, ob ich da hin fahre, wo sie (die deutschen Nationalspieler, d. Red.) sich treffen. Sondern wenn es die Möglichkeit gibt, dann gibt es die logischerweise vom Trainer", bestätigte auch der Mittelfeldmann.

Einen Zeitpunkt für seine Entscheidung wollte Kroos nicht nennen. Klar ist aber, dass es nicht mehr so lange dauernd kann, denn am 23. und 26. März stehen die nächsten Länderspiele und Frankreich und gegen die Niederlande an.