Die möglichen Szenarien: So kommt Deutschland ins Achtelfinale

Weil Costa Rica Japan überrascht, konnte Deutschland am Sonntag bei der WM 2022 definitiv nicht ausscheiden. Die Nationalelf trennte sich am Abend von Spanien 1:1 und holte ihren ersten Punkt. Die neue Konstellation in der Gruppe E.

Die deutschen Spieler jubelten am Sonntag bestimmt mit Costa Rica mit. IMAGO/Russian Look