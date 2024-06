Die möglichen Final4-Debütanten des FC Barcelona

Der FC Barcelona ist Dauergast in Köln. Der Rekordsieger der Handball Champions League wird beim Final4 auf einige erfahrene Spieler zurückgreifen können, es gibt aber auch eine Reihe möglicher Debütanten.

Der FC Barcelona hat sich zum sechsten Mal in Folge für das Finalturnier der Champions League qualifiziert. Bei der 15. Ausgabe des Final4 sind die Katalanen damit zum zwölften Mal dabei. Trotzdem gibt es einige Spieler, die zum ersten Mal für den spanischen Abonnement-Meister dabei sein könnten:

Javi Rodriguez

Javi Rodriguez ist ein Kreisläufer, der im vergangenen Sommer zum FC Barcelona wechselte. Er kam aus Logroño. In seiner ersten Champions-League-Saison hat der Mann mit der Trikotnummer 99 bisher 16 Tore erzielt. Nach ein paar Startschwierigkeiten hat Rodriguez von Trainer Carlos Ortega immer mehr Vertrauen bekommen. In der Meisterschaft bestritt er 29 Partien (88 Tore). Javi Rodriguez spielte auch schon für die spanische Nationalmannschaft: Im April 2023 debütierte der 21-Jährige gegen Dänemark.

Die Cikusa-Brüder

Zwei weitere mögliche Debütanten sind Djordje Cikusa (15 Liga-Spiele, 34 Tore) und sein Bruder Petar Cikusa (26 Spiele, 54 Tore). Die beiden Zwillinge und Rückraumspieler gelten als die Newcomer dieser Saison. Während der Rückraum-Rechte Djordje in der laufenden Champions-League-Saison nur ein einziges Spiel bestritten hat (gegen Wisla Plock), hat Spielmacher Petar Cikusa auf dem Weg nach Köln mit 19 Toren einen bleibenderen Eindruck hinterlassen.

Besonders auffällig war er im Viertelfinal-Hinspiel in Paris: Er erzielte vier Treffer - seine bisher beste Leistung in der Königsklasse. Mit ihren 18 Jahren stehen die Cikusa-Brüder noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Beide hat der FC Barcelona bis 2027 an sich gebunden. Djordje wird diesen Sommer nach Montpellier verliehen.

Ian Barrufet

Ian Barrufet ist ein großer Rechtsaußen: Der 20-Jährige wird von der EHF mit 1,98 Meter geführt. In der Champions League kam er in zwei Gruppenspielen zum Einsatz: In Montpellier und zu Hause gegen den SC Magdeburg. Beim 30:25-Erfolg gegen die Franzosen erzielte er seine ersten beiden Tore im höchsten europäischen Vereinswettbewerb. Beide Einsätze datieren allerdings aus dem September 2023. In der heimischen Liga Asobal erzielte er diese Saison in 13 Spielen 35 Tore.

Saric und Zarzuela

Filip Saric (19-jähriger Torhüter) und Oriol Zarzuela (21-jähriger Rechtsaußen, vier Tore) sind zwei weitere Spieler aus der Reserve der Katalanen, die in dieser CL-Spielzeit schon zum Einsatz kamen. In der Liga kam Saric für die Profis in vier Spielen zum Einsatz, Zarzuela absolvierte zehn Partien (29 Tore).