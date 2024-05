Die Mitteilung des HSV Hamburg im Wortlaut

Der Handball Sport Verein Hamburg hat bei der mündlichen Schiedsgerichtsverhandlung am Donnerstag die Lizenz für die kommende Spielzeit erhalten, muss aber eine weitere Bedingung zur Vorfinanzierung von möglichen finanziellen Risiken in der kommenden Spielzeit bis zum nächsten Mittwoch, den 5. Juni 2024, erfüllen.

"Das Gericht hat sich den Sachverhalt ausgesprochen gründlich angeschaut und alle Argumente, sowohl unsere als auch die der HBL, berücksichtigt und alles gründlich abgewogen. Daraufhin hat das Schiedsgericht entschieden, dass die Bedingung im Rahmen der der Lizenzentscheidung nicht wirksam gesetzt worden ist. Erfreulicherweise haben wir die Lizenz jetzt erhalten, aber damit eine weitere Bedingung zur teilweisen Vorfinanzierung der kommenden Saison auferlegt bekommen", sagt Rechtsanwalt André van de Velde.

"Nach maximaler Anspannung in den letzten Tagen ist durchaus eine Erleichterung zu spüren und das Urteil ist für uns ein Erfolg. Und jetzt werden wir alles in die Waageschale werfen, um die Bedingung bis zum nächsten Mittwoch fristgerecht zu erfüllen. Wir haben unmittelbar nach dem Urteil bereits alle Hebel in Bewegung gesetzt und sind fest davon überzeugt, dass wir das hinkriegen werden", sagt HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke.