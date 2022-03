Die miese deutsche Bilanz in der Youth League

Borussia Dortmund winkt in der Youth League das Halbfinale. Dabei ist der 2013 eingeführte Wettbewerb wahrlich kein gutes Pflaster für den deutschen Nachwuchs.

Schalke und Pick scheitern erst an Champion Barça

Bei der Premierenausgabe 2013/14 triumphierte der Nachwuchs des FC Barcelona. Schalke 04 um den fünfmaligen Torschützen Florian Pick (aktuell von Heidenheim an Ingolstadt verliehen) preschte bis ins Halbfinale vor, wo die Königsblauen mit 0:1 am späteren Titelträger scheiterten. Borussia Dortmund (8 Punkte) hatte in seiner engen Gruppe F dem FC Arsenal und Napoli (je 9) den Vortritt geben müssen. Auch die Bayern (10) landeten denkbar knapp hinter ManCity (11) und Gruppensieger ZSKA Moskau (13). Bayer 04 Leverkusen (7) zog im Vergleich mit Schachtar (9) und Gruppensieger Real Sociedad (10) den Kürzeren.

Auch in der Saison 2014/15 waren es die Schalker, die die deutsche Fahne am längsten hochhielten, doch im Achtelfinale war gegen ManCity im Elfmeterschießen Endstation. Bayern - zwölf Punkte weniger als Gruppensieger ManCity - schied wie Dortmund (4, Schlusslicht) und Leverkusen (6, wie Schlusslicht Monaco) bereits in der Vorrunde aus.

2015/16: Erstmals kein K.-o.-Runden-Teilnehmer

In der Spielzeit 2015/16 schaffte es dann erstmals keine einzige deutsche Mannschaft in die K.-o.-Runde: Bayern (4), Gladbach (5) und Wolfsburg (7) wurden sogar allesamt Gruppenletzter. Leverkusen (8) zumindest Gruppendritter.

2016/17, als der FC Salzburg unter der Leitung von Coach Marco Rose groß aufspielte und die Youth League gewann, schaffte es mit dem BVB nur ein deutsches Team ins Achtelfinale, das gegen Barcelona deutlich verloren wurde (1:4). Leverkusen (6) hätte am Ende doppelt so viele Punkte gebraucht, um in seiner Gruppe weiterzukommen. Bayern (10) scheiterte knapp hinter Eindhoven (13) und Atletico (11). Gladbach (7) hatte in der starken Gruppe mit Barcelona (15) und ManCity (12) keine Chance auf die K.-o.-Runde.

In der Saison 2017/18, als es Bayern-Talent Manuel Wintzheimer (heute HSV-Profi) mit fünf Treffern in die Top 10 der besten Torschützen schaffte, waren die Bayern einziger Achtelfinal-Teilnehmer. In der Runde der letzten 16 unterlagen die Münchner allerdings Real Madrid mit 2:3. Der BVB (9) hatte im Vergleich mit Tottenham (13) und Real (10) das Nachsehen. Leipzig (5) war in seiner Gruppe mit Porto (15) und Monaco (10) chancenlos.

Hoffenheim prescht bis ins Halbfinale vor

2018/19 begeisterte aus deutscher Sicht die TSG 1899 Hoffenheim, die bis ins Halbfinale vorpreschte, wo der spätere Champion aus Porto schlichtweg eine Nummer zu groß war (0:3). Als zweite deutsche Mannschaft schaffte Hertha BSC über den Meisterweg den Sprung ins Achtelfinale, wo Barcelona den Hauptstadtklub unsanft ausbremste (0:3). Bayern war nur wegen der schlechteren Tordifferenz hinter Benfica und Ajax (alle 11) ausgeschieden. Schalke holte in einer Gruppe mit Porto (13), Lok Moskau und Galatasaray (je 10) nur einen einzigen Punkt, der BVB (5) wurde ebenfalls Gruppenletzter.

In der Spielzeit 2019/20 kam der FC Bayern zwar ins Achtelfinale, zeigte dort aber im Elfmeterschießen gegen Dinamo Zagreb Nerven. Dortmund spielte zwar eine starke Vorrunde (12, punktgleich mit Gruppensieger Inter), scheiterte aber in den neu eingeführten Play-offs an Derby County (1:3). Leipzig (4) sah hinter Benfica (15) und Lyon (12) kein Land, das gleiche galt für Leverkusen (4) im Vergleich mit Juventus (15) und Atletico (12).

Wird der BVB sogar erster deutscher Finalist?

Nach der Corona-Zwangspause in der Saison 2021/22 bekleckerte sich das deutscher Starterfeld erneut nicht mit Ruhm: RB Leipzig schied als Gruppenletzter mit null Punkten (4:21 Tore) aus, Bayern holte nur einen Sieg aus sechs Spielen und Wolfsburg sammelte als weit abgeschlagener Letzter gerade mal einen Punkt. Der 1. FC Köln scheiterte auf seinem Meisterweg frühstmöglich.

Der BVB (10) durfte als Gruppenzweiter hinter Sporting Lissabon (11) in die Play-offs, die gegen Empoli mit 5:3 gewonnen wurden. Es folgte der unerwartete Achtelfinal-Triumph im Elfmeterschießen bei Manchester United, weswegen dem BVB am Mittwoch (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Duell mit Atletico Madrid als erst drittem deutschen Team das Halbfinale winkt. Die Partie steigt im Signal-Iduna-Park - vor bis zu 25.000 Zuschauern.