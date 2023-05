Die Metamorphose unter Scheinwerferlicht: Sevilla und die Europa League

2006 gewann der FC Sevilla zum ersten Mal den UEFA-Cup, nun greifen die Andalusier nach ihrer siebten Trophäe. Doch was ist es überhaupt, das den Klub in diesem Wettbewerb derart reüssieren lässt? Erklärungsansätze und eine Erinnerung an Schalke 2006.

Finale der Europa League: Am Mittwoch trifft der FC Sevilla in Budapest auf die AS Rom. Getty Images