Die Meisterentscheidungen in Europa

Bayern, PSG und Salzburg sind schon Meister, doch in anderen Topligen geht es noch ordentlich zur Sache. Die Lage in Europa.

Deutschland: Bayern macht die Dekade voll

In Deutschland gibt es schon lange keine Spannung mehr: Die Bayern machten durch ihr 3:1 gegen den BVB am vergangenen Samstag die zehnte Meisterschaft in Folge perfekt. "Verfolger" Dortmund liegt drei Spieltage vor Schluss satte zwölf Punkte hinter dem neuen alten deutschen Meister.

England: Hochspannung bis zum Schluss?

Ganz anders in England, wo sich ein Herzschlagfinale abzeichnet: Manchester City (80 Punkte) und Liverpool (79) liefern sich ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen, das womöglich erst am allerletzten Spieltag entschieden wird. ManCity trifft im Endspurt noch auf Leeds (A), Newcastle (H), West Ham (A) und Aston Villa (H). Die Reds bekommen es mit Newcastle (A), Tottenham (H), Aston Villa (A) und Wolverhampton (H) zu tun.

Spanien: Real vor der Krönung

Real Madrid, das sich in der Champions League ein Spektakel mit Manchester City geliefert hat, steht in Spanien dicht vor seiner 35. nationalen Meisterschaft. Die Königlichen haben aktuell 15 Punkte Vorsprung auf "Verfolger" Barça, sodass Real schon mit dem Heimspiel gegen Espanyol am Samstag den nächsten Titel eintüten kann.

Italien: Macht es Milan oder Inter?

Ähnlich spannend wie in England geht es auch in Italien zu, wo die Schwergewichte aus Mailand dominieren: Milan (34 Spiele/74 Punkte) liegt aktuell dicht vor Inter (33/72), das die Rossoneri mit einem Nachholspiel aber übertrumpfen kann. Bleibt es dramatisch bis zum Schluss? Milan trifft noch auf Florenz (H), Verona (A), Atalanta (H) und Sassuolo (A). Inter will den Scudetto mit Siegen gegen Bologna (A), Udine (A), Empoli (H), Cagliari (A) und Sampdoria (H) verteidigen.

Frankreich: PSG schlägt erfolgreich zurück

In Frankreich hat PSG bereits am vergangenen Wochenende die Kraftverhältnisse wiederhergestellt: Nach Lille im Vorjahr steht nun wieder der Hauptstadtklub ganz oben. Sinnbildlich für eine Saison voller Höhen und Tiefen tütete Paris die zehnte französische Meisterschaft mit einem 1:1 gegen Lens ein. Der Vorsprung auf Marseille beträgt vier Spieltage vor Schluss 13 Punkte.

Niederlande: Schmidts Abschiedstitel ein Stück entfernt

In den Niederlanden spricht aktuell alles für Ajax (75 Zähler), das angesichts von vier Punkten Vorsprung auf die PSV Eindhoven (71) bereits am vorletzten Spieltag feiern könnte. PSV-Coach Roger Schmidt, der den Verein im Sommer gen Benfica Lissabon verlassen wird, hat Ajax zwar jüngst den Pokal abgeluchst, doch für die Meisterschaft braucht es Schützenhilfe.

Österreich: Salzburgs Dominanz hält an

In Österreich wird es derweil ähnlich langweilig wie in der Bundesliga: RB Salzburg gewann am vergangenen Sonntag zum neunten Mal in Folge (!) die nationale Meisterschaft - der 16. Titel war es insgesamt. Ehe die Feierlichkeiten beginnen konnten, wurde Austria Wien mit 5:0 aus dem Stadion gefegt.

Schweiz: Breitenreiter wird sich krönen dürfen

In der Schweiz sieht es anders aus: Zwischen 2010 und 2017 gewann nur Basel die Meisterschaft, es folgten vier Titel der Young Boys Bern. Nun allerdings steht der FC Zürich (letztmals 2009 ganz oben) vor der Krönung. Die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter (seit letztem Sommer im Amt) hat fünf Spieltage vor Schluss 13 Punkte Vorsprung auf Basel, gar 19 auf Titelverteidiger Bern. Ausgerechnet im Auswärtsspiel in Basel am Sonntag (16.30 Uhr) kann der FCZ seine Meisterschaft perfekt machen.

Portugal: Porto hat das Double fest im Blick

In Portugal wird mit hoher Wahrscheinlich der FC Porto die Krone von Sporting Lissabon zurückerobern: Der Vorjahresmeister hat bereits sechs Punkte Rückstand auf Porto, sodass viel schief gehen müsste, damit der aktuelle Spitzenreiter nicht am Ende auch oben steht. Porto trifft im Endspurt auf Vizela (H), Benfica (A) und Estoril Praia (H), ehe im Pokalfinale gegen Tondela (22. Mai) gar das Double gefeiert werden könnte.

Türkei: Trabzonspor durchbricht Istanbuler Serie

In der Türkei steht eine Wachablösung bevor: Erstmals seit 2009 wird der Meister nicht aus Istanbul kommen - seit der Saison 2009/10 standen Galatasaray fünfmal, Besiktas dreimal, Fenerbahce zweimal und Basaksehir einmal ganz oben. Nun aber ist Trabzonspor von der Schwarzmeer-Küste an der Reihe, das bei elf Punkten Vorsprung und vier ausstehenden Partien im Heimspiel gegen Antalyaspor am Samstag (19.30 Uhr) den Titel aus eigener Kraft perfekt machen kann.