Die Matarazzo-Trennung ist nachvollziehbar, aber …

Der VfB Stuttgart hat sich von Pellegrino Matarazzo getrennt. Eine nachvollziehbare Entscheidung. Allerdings gehört dazu ein großes "Aber". Ein Kommentar von kicker-Reporter Benni Hofmann.

Die Zahlen lügen nicht. Und sie sind erschreckend: die zweitwenigsten Tore der Liga, Sturz auf Platz 17, kein Sieg in der laufenden Spielzeit und saisonübergreifend lediglich drei Dreier anno 2022. Der Trend unter Pellegrino Matarazzo war zweifelsohne höchst bedenklich.

Aber: Gegen den 1. FC Union bot diese Mannschaft, "seine" Mannschaft, eine kämpferisch anspruchsvolle Leistung.

Diese Partie lief in der Tat suboptimal für den VfB. Insofern wirkt es seltsam, dass Matarazzo nach eigentlich ordentlichen 90 Minuten seiner Elf gehen muss. Natürlich ist es nachvollziehbar, dass irgendwann die Mechanismen des Geschäfts greifen. Doch ob es sinnvoll ist, fünf Tage vor dem Kellerkracher gegen den VfL Bochum (Samstag, 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) eine Trainer-Mannschaft-Beziehung zu beenden, die trotz Widrigkeiten wie Verletzungen von Leistungsträgern lange Zeit funktionierte?

Mislintat und Wehrle werden sich messen lassen müssen

Selbstredend ist diese Frage hypothetisch. Dass man in Stuttgart nicht direkt einen Nachfolger präsentieren kann, der das verunsicherte Team mit genügend Vorlauf auf Bochum vorbereitet, erweckt fürs Erste den Eindruck einer gewissen Hektik. Dass Matarazzo die Mannschaft noch erreicht hatte, dafür war der Auftritt gegen die Köpenicker ein Beleg.

Die Verantwortlichen um Sportdirektor Sven Mislintat und Vorstandschef Alexander Wehrle werden sich auch daran messen lassen müssen, wie schnell sie Matarazzos Erben verpflichten. Und vor allem: Wie gut dieser ist und ob dieser wirklich die Wende bringen kann.

Am ganz großen Problem der Schwaben ändert der Trainerwechsel nämlich nichts: am Kader. Dieser wirkt unausgewogen. Blickpunkt Mittelfeld: Wo ist da der Kreativspieler, der für die speziellen Momente sorgt? Der Mann im Zentrum, der das Spiel orchestriert? Unter all den Sechsern, die man immer mit einer gewissen Trainerfantasie auch als Achter aufbieten kann, fehlt ein Fixpunkt, der die Bälle anzieht und für besondere Momente nach vorne sorgt. Das gern gebrauchte Argument, der VfB müsse seine positionsunabhängig besten Kräfte wie Sasa Kalajdzic oder Orel Mangala Jahr für Jahr ob finanzieller Probleme verkaufen, sticht nicht. Das ist in der deutschen Beletage bei weitem kein Alleinstellungsmerkmal. Damit haben zwei Drittel der Wettbewerber in der Bundesliga zu kämpfen.