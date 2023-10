"Die Mannschaft zwingt uns dazu": Bocholt denkt auch über die dritte Liga nach

Der 1. FC Bocholt hat die letzten sieben Spiele in Folge keine Niederlage einstecken müssen. Die Fortuna dagegen hat auf fremden Platz noch gar nicht verloren. Bei den Kölnern entspannt sich zudem die Personalsituation, obwohl ein Akteur länger fehlen wird. Bocholt kündigt derweil an, am Zulassungsverfahren für die 3. Liga teilzunehmen.

Dass der Tabellendritte 1. FC Bocholt und Spitzenreiter Fortuna Köln (beide 23 Zähler) am 12. Spieltag das absolute Topspiel in der Regionalliga West bestreiten, hatte vor Saisonbeginn wohl niemand auf der Rechnung. "Bei den meisten vermeintlichen Experten standen doch Alemannia Aachen und der Wuppertaler SV ganz oben auf dem Zettel", sagt Bocholts Trainer Dietmar Hirsch nicht ohne Stolz. "Nach elf Spieltagen hat die Tabelle schon eine gewisse Aussagekraft. Fortuna Köln ist ein echter Prüfstein", ergänzt Hirsch. "Wir wollen uns nicht kleiner reden, als wir sind, und unser Heimspiel gewinnen", gibt der Ex-Profi die Marschrichtung vor. Bisher gab es in fünf Partien am heimischen Hünting fünf Siege.

Aufgrund der positiven sportlichen Entwicklung kündigten die Bocholter just vor dem Spitzenspiel offiziell an, im kommenden Frühjahr am Zulassungsverfahren des DFB für die 3. Liga teilzunehmen. "Primäres Ziel bleibt für uns der Klassenverbleib. Doch die Mannschaft zwingt uns mit ihren Leistungen dazu, auch vermeintlich unmögliche Szenarien durchzuspielen", begründet Christoper Schorch, Geschäftsführer Sport und Organisation, die Entscheidung.

Personell muss Trainer Hirsch gegen den Ligaprimus weiterhin auf Mittelfeldspieler Brian Campman verzichten. Der 23-Jährige hatte sich einen Innenbandriss im Knie zugezogen und benötigt noch zwei bis drei Wochen, bis er wieder in das Mannschaftstraining einsteigen kann. Innenverteidiger Gino Windmüller (34/Wadenbeinbruch) fällt nach der bereits erfolgten Operation auf unbestimmte Zeit aus.

Eze fehlt länger

Vor dem Überraschungs-Spitzenspiel hat sich die Personalsituation beim Tabellenführer SC Fortuna Köln entspannt. Abwehrchef Dominik Lanius, der das 2:0 gegen Rot-Weiss Ahlen von der Tribüne aus verfolgen musste, hat seine Adduktorenprobleme überwunden und wird voraussichtlich zur Verfügung stehen. Auch Stipe Batarilo und Keeper André Weis, die nach dem Spiel am vergangenen Freitag das Südstadion humpelnd verlassen hatten, haben sich nicht ernsthaft verletzt. Einzig Mittelfeldspieler Joshua Eze wird wegen einer Muskelverletzung länger fehlen.

Trainer Markus von Ahlen warnt trotz der guten Personalsituation seiner Mannschaft vor dem Tabellendritten: "Dass wir ganz oben stehen, ist eine Überraschung. Aber Bocholt ist sicher die noch größere Überraschung. Die Ausgangsituation gibt ihnen eine gewisse Gelassenheit. Die Herausforderung für uns wird es seine, auf eine Balance zwischen einer hohen Aktivität mit Ball und einer guten Konterabsicherung zu achten."

Am Freitagabend eröffnen zwei Begegnungen den Spieltag der Regionalliga West. Beim FC Wegberg-Beeck steht das Aufsteiger-Duell gegen den SC Paderborn II an. Die Frage wird sein, ob sich die Hausherren nach der Niederlage in Aachen am vergangenen Wochenende gut erholt haben. Zudem reisen die Last-Minute-Wuppertaler zum FC Gütersloh.

Am Samstag stehen neben dem Topspiel in Bocholt weitere fünf Partien auf dem Tagesprogramm. Der 1. FC Düren kann vom direkten Duell zwischen Bocholt und Fortuna Köln profitieren. Dafür muss ein Erfolg gegen die Düsseldorfer-Reserve her. Zum Traditionsduell kommt es in Ahlen. Rot Weiss empfängt die sich zurzeit im Aufwind befindende Alemannia Aachen. Zudem gastiert der SC Wiedenbrück beim 1. FC Köln II. Der SV Rödinghausen empfängt im ersten Spiel ohne den unter der Woche freigestellten Cheftrainer Carsten Rump die SSVg Velbert. Die am vergangenen Wochenende - ob des Last-Minute-Ausgleichs durch Charlison Benschop gegen den Wuppertaler SV - "maximal angefressenen" Oberhausener gastieren in Mönchengladbach zum Duell mit der Reserve.