Die magische dritte Minute der Nachspielzeit: 1. FC Bocholt setzt sich ab

Zwei Treffer auf zwei Plätzen in der dritten Minute der Nachspielzeit haben den Aktien des 1. FC Bocholt im Aufstiegsrennen einen erheblichen Kursgewinn beschert. Das Essener Stadtderby ging derweil an die SpVg Schonnebeck, Ex-Profi Moses Lamidi schoss Ratingen 04/19 zum Sieg.

Seine Geduld wurde belohnt: Marcel Platzek (hier ein Archivfoto) traf für den 1. FC Bocholt in der Schlussphase per Elfmeter und mit dem Kopf. IMAGO/Markus Endberg

Mehr zur Oberliga Niederrhein Aufstiegsrunde Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Das Spitzenspiel zwischen dem VfB 03 Hilden und der SSVg Velbert war vor der anständigen Kulisse von 1000 Zuschauern lange kein Hingucker, bot hintenraus aber eine große Portion Dramatik.

Lange tasteten sich beide Mannschaften ab, spielten vorsichtig. Was dabei herauskommt, wenn man zu offen steht, musste der heimische VfB in der 40. Minute am eigenen Leib erfahren, als Velbert schnell konterte und Machtemes zur Führung einschoss.

In der 55. Minute hatte Weber freistehend die große Chance auf den Ausgleich, doch er lupfte SSVg-Torwart Lenz den Ball ins Gesicht. An und für sich war der VfB aber an diesem Nachmittag nicht durchschlagskräftig genug. Immerhin ergatterte die Elf von Tim Schneider noch einen Last-Minute-Punkt, da Demir in der dritten Minute der Nachspielzeit einen Foulelfmeter verwandelte.

Bocholt mit Blitzstart

Als der 1. FC Bocholt gegen die Sportfreunde Baumberg nach getaner Arbeit das Feld verließ, wird ihn die Punkteteilung seiner beiden Verfolger sicherlich gefreut haben. Der FCB selbst musste aber ein dickes Brett bohren. In der 3. Minute fing alles wie geschmiert an, Winking fand mit seinem Flügelwechsel Lorch, der Richtung Tor zog und ins lange Eck traf. Doch schon kurz darauf hatte Sarikaya die große Chance auf das 1:1, Wickl konnte mit Mühe parieren. Nach gut einer Viertelstunde zog Sarikaya erneut ab, dieses Mal mit größerem Erfolg.

Danach nahm die Partie an Fahrt auf, Platzek hatte bis zur Pause dreimal die Führung auf dem Fuß, auf der Gegenseite scheiterte Hömig an Keeper Wickl und Turay köpfte knapp über das Tor. Vielleicht ist es genau die Eigenschaft, dass man nach vergebenen Chancen unermüdlich weiter an sich glaubt, die Torjäger wie Platzek so besonders machen. In der 52. Minute stahl er sich wieder von seinem Gegenspieler davon, jetzt stand der Pfosten im Weg. Mitten in die Bocholter Drangphase fiel die Baumberger Führung: Eine Hereingabe landete am zweiten Pfosten bei Hömig, der unbedrängt das Leder ins Tor drücken konnte (58.).

Bocholt wirkte jetzt angeknockt, spielte vergleichsweise ideenlos und fahrig. Erst ein Foulelfmeter in der 79. Minute entfernte den Mehltau über den heimischen Offensivbemühungen. Platzek verwandelte den Strafstoß. Ohne richtigen Spielfluss steuerte der Nachmittag auf ein Unentschieden zu, ehe in der dritten Minute der Nachspielzeit Wakamiya den Ball nochmal in den Strafraum schlug und Platzek tatsächlich per Kopf zum Sieg traf. Damit hat der FCB seinen Vorsprung auf Hilden und Velbert auf vier Punkte ausgebaut, wenngleich Velbert noch ein Spiel mehr bestreiten darf.

Stadtderby in Essen

In Essen ging es tabellarisch um nicht mehr viel, dafür um jede Menge Prestige. Und zwar im Stadtderby zwischen dem ETB Schwarz-Weiß Essen und der SpVg Schonnebeck. Nach Steckpass erzielte Sahin die frühe Führung für Schwarz-Weiß. Zwei Direktabnahmen von Küper kurz vor dem Pausenpfiff drehten die Partie. Sehenswert zog auch Brandner in der 58. Minute ab, sein Schuss aus rund 20 Metern schlug zum 3:1 unhaltbar im Winkel ein. Remmo konnte einen Abwehrfehler noch zum 2:3 nutzen (78.).

Ebenfalls mit 3:2 gewann der 1. FC Monheim auf eigener Wiese gegen den 1. FC Kleve. Dabei drehte der FCM ein zwischenzeitliches 0:1 und 1:2. Ratingen 04/19 reichte ein Tor von Ex-Profi Lamidi zum 1:0-Sieg über den TSV Meerbusch.