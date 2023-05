Die Mär von der positiven Entwicklung

Eine Woche ist es her, da sagte Tomas Koubek nach dem 1:0-Sieg gegen Union Berlin mit Bezug auf den Klassenerhalt: "Mit allem Respekt vor dem Gegner ist es der einfachste Weg. Wir wollen nicht gegen Dortmund um alles spielen oder am letzten Spieltag in Gladbach." Ein Fall von Denkste nach dem 2:3 beim VfL Bochum.

Enrico Maaßen und der FCA verpassten in Bochum die Chance auf den direkten Klassenrhalt. IMAGO/Team 2