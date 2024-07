Die lukrativsten Verträge im US-Sport: Neuer Rekord-Deal für Tatum

450 Mio. Dollar sind nicht gleich 450 Mio. Dollar

Für dieses Ranking wurde das potenzielle Gesamtvolumen des ausgehandelten Vertrags berücksichtigt. In der NFL ist es allerdings üblich, dass nicht das komplette Gehalt garantiert ist und die Spieler daher nicht unbedingt das volle Volumen ausgezahlt bekommen. In der NBA, in der die Gehaltstrukturen durch den Tarifvertrag relativ strikt vorgegeben sind, wird das jeweilige Gesamtvolumen teilweise erst aktiviert, wenn gewisse leistungsbezogene Vorgaben erfüllt werden. Die Zahlen stammen von "Spotrac.com". Getty Images