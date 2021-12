"Die logische Konsequenz": Don Bosco Bamberg verlängert mit dem gesamten Trainerteam

Es hatte sich angedeutet: Wie die DJK Don Bosco Bamberg am Dienstagnachmittag verkündete, wird das gesamte Trainerteam um Cheftrainer Andreas Baumer dem Verein auch in der kommenden Spielzeit zur Verfügung stehen.

Auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie der DJK Don Bosco Bamberg: Andreas Baumer (vorne) imago images/Zink

Vom Kellerkind zur stabilen Mittelfeldmannschaft. Die DJK Don Bosco Bamberg hat in der Hinrunde eine wahre Metamorphose durchgemacht. Einen beträchtlichen Anteil daran hatten sicherlich auch Cheftrainer Andreas Baumer und sein Trainerteam, das seit dem 6. Spieltag die Zügel bei Don Bosco in der Hand hält. Seit der Amtsübernahme sammelte Bamberg in 16 Spielen erstaunliche 29 Punkte (Neun Siege - zwei Unentschieden - fünf Niederlagen) und katapultierte sich von Rang 16 auf Rang sieben.

Bamberg geht den logischen nächsten Schritt

Es scheint daher wenig überraschend, dass die Vereinsverantwortlichen das Erfolgstrainerteam nun langfristig gebunden haben. Wie Don Bosco am Dienstagnachmittag verkündete, hat das komplette Trainerteam - dieses umfasst neben Cheftrainer Baumer auch Co-Trainer Klaus Grütze, Athletiktrainer Sebastian Skorepa sowie Torwarttrainer Dieter Mark - einen Vertrag für die kommende Spielzeit unterzeichnet. "Es war eine logische Konsequenz aufgrund der erfolgreichen zurückliegenden Wochen und Monate. Wir wollten Konstanz auf diesen Positionen und die haben wir jetzt, um die nächsten Schritte gehen zu können", schildert Don Boscos Sportlicher Leiter Holger Denzler.

Auch Andreas Baumer freut auf die weitere Zeit in Bamberg: "Ich denke, beide Seiten wissen, was sie aneinander haben, daher waren der Verein und ich uns relativ schnell einig. Nun freue ich mich, die begonnene Geschichte mit dem Team weiterschreiben zu können und bin mir ziemlich sicher, dass wir gemeinsam noch einiges erreichen werden", so der Trainer des Bayernligisten.