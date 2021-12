Die Liga wie Löw: höchste Disziplin

Die Rückkehr der Geisterspiele und Omikron vor der Tür: Die Liga mahnt die Klubs zur Auffrischungsimpfung und zu erhöhter Vorsicht.

Geradezu geflügelt ist die Aussage von Joachim Löw, wie er im feinsten Dialekt zu "högschder Disziplin" mahnt. Unter dem Eindruck der aufziehenden Omikron-Welle macht es nun die Deutsche Fußball-Liga (DFL) wie der Ex-Bundestrainer: sie ruft auf zu höchster Disziplin. Das ist die klare Ansage an die 36 Klubs aus Bundesliga und 2. Liga - gerade eingedenk der Tatsache, dass beispielsweise im englischen Profifußball am vergangenen Wochenende mehr als die Hälfte der Partien abgesagt werden musste. Auf 896 ist die 7-Tage-Inzidenz auf der Insel mittlerweile angestiegen, der Wert in der Bundesrepublik fällt mit 289 (noch) deutlich niedriger aus, wobei Experten wegen der Omikron-Variante eine Explosion erwarten. Schon vergangenen Dienstag bei der Mitgliederversammlung am Flughafen Frankfurt/Main mahnte Liga-Direktor Ansgar Schwenken zu maximaler Aufmerksamkeit und betonte die Wichtigkeit von Auffrischungsimpfungen für die Profis. Nach kicker-Informationen untermauerte die Liga in Person von Schwenken und Prof. Dr. Tim Meyer, Leiter der Taskforce Sonderspielbetrieb, speziell Letzteres noch mit einem Rundschreiben an Geschäftsführer, Teamärzte und Hygienebeauftragte der 36 Vereine Ende der vergangenen Woche.

Befürchtet die Liga ein ähnliches Szenario wie auf der Insel, wo der Spielbetrieb auf der Kippe steht? "Die 'Task Force Sportmedizin/Sonderspielbetrieb' analysiert aktuelle Entwicklungen und neue wissenschaftliche Erkenntnisse in Bezug auf das Coronavirus selbstverständlich permanent, das gilt auch in Bezug auf Mutationen und damit derzeit hinsichtlich der Omikron-Variante", teilt ein DFL-Sprecher auf Anfrage mit. "Wie schon seit Ausbruch der Pandemie wird die DFL in enger Abstimmung mit der Task Force gegebenenfalls auf aktuelle Entwicklungen reagieren - vor allem für den Fall von erkennbaren Trends. Die DFL hat allen Klubs erneut dringend empfohlen, Auffrischungsimpfungen von Spielern, Trainern und Betreuern schnellstmöglich in die Wege zu leiten." Die künftige Geschäftsführerin Donata Hopfen ist dabei bereits in die Abstimmungen eingebunden, obgleich formal noch bis Jahresende Christian Seifert die Organisation führt.

Aktuell planen DFB und DFL keine Anpassungen des Hygienekonzepts

Die erneute Anordnung von Geisterspielen durch die Beschlüsse in Berlin am Dienstag nahm die Liga als "bedauerlich, aber nachvollziehbar" zur Kenntnis. Die Botschaft hinter dem Statement ist unschwer zu erkennen: Solange der Ball und damit auch die Mediengelder rollen, ist die Situation für die Klubs unter den gegebenen Umständen in Ordnung, wenngleich speziell die Zuschauermagneten wiederholt auf die Ausfälle bei den Spieltagseinnahmen hinweisen. Allerdings: Was sollen Basketball und Eishockey - der Handball pausiert wegen der EM in Ungarn über den Januar - sagen, die in weitaus größerem Maße vom Ticketing abhängig sind?

Noch plant die Taskforce von DFB und DFL offenbar keine Anpassungen des Hygienekonzepts, ändern kann sich das aber jederzeit. Doch angesichts der Ungewissheit der aktuellen Entwicklung sind ohnehin die Klubs vor Ort gefragt, etwa intensiviertere Teststrategien mit der lokalen Gesundheitsbehörde abzustimmen. Auch über die Feiertage wird also höchste Disziplin gefragt sein, nicht zuletzt bei den Profis, die sich auf Reisen begeben.