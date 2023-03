"Die letzten Spiele sind tote Pferde": Kwasniok, Paderborn und die alte Indianer-Weisheit

Nach vier Spielen ohne Sieg trifft der SC Paderborn am kommenden Sonntag auf die SpVgg Greuther Fürth. Vor der Partie bemüht Trainer Lukas Kwasniok eine alte Indianer-Weisheit und hofft, dass Robert Leipertz wieder im Spieltagskader stehen kann.

Wenn du entdeckst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. So lautet eine alte Redensart der Dakota-Indianer - und das ist es auch, was Lukas Kwasniok nun sinngemäß sagt, wenn er auf die vergangenen Wochen zurückschaut. Mitte Februar war seine Mannschaft noch Tabellenvierter und hatte nur zwei Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz - vier Spiele später sind es deren neun.

Der SCP hat sich aus dem Aufstiegsrennen verabschiedet und wird unter normalen Umständen auch in der nächsten Saison zweitklassig sein, Kwasniok will sich allerdings nicht lange damit aufhalten, was hinter ihm liegt. "Die letzten Spiele haben wir abgehakt", sagt Paderborns Coach, "tote Pferde reitet man nicht, und die letzten Spiele sind tote Pferde."

Nun richtet Kwasniok den Blick nach vorne und will gegen Fürth die Wende einleiten. Vor der Länderspielpause hat das Kleeblatt gegen den 1. FC Magdeburg gewonnen, das 3:0 brachte den Fürthern in diesem Jahr aber erst die Punkte acht, neun und zehn ein. Eine durchaus ausbaufähige Bilanz, wenn man bedenkt, dass bereits acht Spiele ins Land gezogen sind.

Paderborn hat nach der Winterpause zwar 14 Punkte geholt, die Konkurrenz ist aber trotzdem enteilt. Eine Ursache sieht Kwasniok auch in der Personallage. "Mit Marvin Pieringer, Robert Leipertz und Raphael Obermair sind uns Ankerspieler verloren gegangen. Die sind auf dem Platz für die Kleinigkeiten verantwortlich, die den Unterschied zwischen einer 1:2-Niederlage und einem 2:1-Sieg ausmachen", sagt Paderborns Coach im exklusiven kicker-Interview.

Zumindest Leipertz könnte am Sonntag zurückkehren. Der 30-Jährige hat sich Ende Februar eine Fraktur am Außenknöchel und einen Riss des vorderen Bandes am Wadenbeinköpfchen zugezogen. Damit schien die Saison vorzeitig beendet zu sein, doch nun zeichnet sich das Comeback ab.