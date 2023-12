Die letzten Fragen und Antworten vor der Auslosung der Gruppen für die EM 2024

Am Samstag werden die Gruppen der EM 2024 ausgelost, die in zehn deutschen Städten stattfindet. Die DFB-Elf ist gesetzt.

Inklusive des Gastgebers stehen 21 von 24 Teilnehmerteams fest. Die restlichen drei Starter für die EURO 2024 vom 14. Juni bis zum 14. Juli werden zwischen Ende März in Play-off-Runden ermittelt.

Wie läuft die Auslosung ab?

Die Veranstaltung in der Hamburger Elbphilharmonie beginnt um 18 Uhr und wird in Deutschland von ZDF, RTL und Magenta TV sowie bei UEFA.tv live übertragen. Als "Losfeen" haben bislang Sami Khedira, Miroslav Klose, Wesley Sneijder und Gianluigi Buffon zugesagt. Die eigentliche Auslosung der 36 Gruppenspiele wird rund 30 Minuten dauern. Die Teams wurden vier Töpfen zugeteilt. Gastgeber Deutschland wird nicht an der Auslosung teilnehmen, sondern ist in der Gruppe A an Position 1 gesetzt.

Welche Promis sind dabei?

Rund 800 Gäste werden erwartet, die Teilnehmernationen reisen meistens mit hochrangigen Funktionären und ihren Nationaltrainern an. Neben Bundestrainer Julian Nagelsmann werden auch Ralf Rangnick, der Österreich betreut, und Domenico Tedesco als Coach von Belgien erwartet. Auch die UEFA-Spitze ist vertreten. Für das Rahmenprogramm sorgen der Tenor Jonas Kaufmann, Geiger David Garrett sowie drei Ensembles des Deutschen Musikrats. Durch den Abend führen Pedro Pinto und Esther Sedlaczek.

Welche Gegner drohen dem deutschen Nationalteam?

Das Nagelsmann-Team trägt das Eröffnungsspiel am 14. Juni in München aus, die weiteren Partien in Stuttgart (19. Juni) und Frankfurt (23. Juni). Die ganz dicken Brocken Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England sind ebenfalls im Lostopf 1 und bleiben dem DFB zunächst erspart, Gegner wie Österreich, Dänemark oder die Türkei können hingegen zugelost werden. Das Turnierformat ist das gleiche wie bei der EM 2021. Die ersten beiden aus jeder Gruppe erreichen das Achtelfinale, hinzu kommen die vier besten Gruppendritten. Ab dem Achtelfinale geht es dann im gewohnten K.-o.-Modus weiter.

Wo gibt es noch Tickets?

Am 4. Dezember startet die nächste Verkaufsphase, in der eine Million Tickets abgesetzt werden. In der ersten Phase gingen für 1,2 von insgesamt 2,7 Millionen Tickets rund 20 Millionen Bewerbungen ein. Diesmal können sich Interessenten nicht nur auf der UEFA-Webseite registrieren, sondern auch beim DFB. Nach der EM-Auslosung bieten die Nationalverbände Tickets für ihre eigenen Spiele an, wobei jeder Nation pro Gruppenspiel 10.000 Tickets zur Verfügung stehen. Auch um auch Nicht-Mitgliedern des Fan Club Nationalmannschaft die Möglichkeit zu geben, Tickets für die Deutschland-Spiele zu erwerben, bietet der DFB eine Turnierregistrierung an. Diese kostet einmalig fünf Euro, womit laut Verbandsangaben ausschließlich die Kosten des Registrierungs- und Verarbeitungsprozesses gedeckt seien. Die Registrierungsphase endete allerdings bereits vor der Auslosung am vergangenen Donnerstag, 30. November, um 23.59 Uhr.

Wer kann sich noch für das Turnier qualifizieren?

Polen gegen Estland, Wales gegen Finnland, Israel gegen Island, Bosnien-Herzegowina gegen die Ukraine, Georgien gegen Luxemburg und Griechenland gegen Kasachstan lauten die Paarungen der Play-off-Halbfinals, über die im März noch drei Teilnehmerplätze vergeben werden.