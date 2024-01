Die letzte Hoffnung auf die Play-offs - Jetzt "Icing the kicker" hören!

Das Regular-Season-Saisonfinale steht an, Week 18 wird die noch offenen Entscheidungen fällen. Darunter: Ziehen die Buffalo Bills in die Endrunde ein oder stürzen sie noch komplett raus? Und nutzen die Packers ihre Chance?

Weil Host Kucze nach zu vielen Raclette-Pfännchen zu Weihnachten und einer sicherlich furiosen Silvesterfeier den Weg vors Mikrofon nicht gefunden hat, springt in der neuesten und zugleich ersten "Icing the kicker"-Folge des Jahres 2024 Footballerei-Experte Detti ein.

Und zusammen mit den beiden kicker-Redakteuren Jan und Grille packt er dabei viele Themen auf den Tisch - schließlich steht Week 18 und damit der Abschluss der unterhaltsamen Regular Season an. Während letzte Woche in der NFL etwa die Entscheidungen in Sachen Top-Seeds (Ravens in der AFC, 49ers in der NFC) gefallen sind, werden anderswo noch die finalen Play-off-Tickets herbeigesehnt.

Zum Beispiel in der AFC, wo die einmal mehr unter Cheftrainer Mike Tomlin nicht mit einer Negativbilanz dastehenden Steelers zum Start des Wochenendes schon am Samstag (22.30 Uhr MEZ) bei den Ravens antreten und einen Sieg sowie Schützenhilfe benötigen. Etwa von den Jaguars, die in Tennessee beim möglichen Abschiedsspiel von "King" Derrick Henry aufschlagen. Oder von den Buffalo Bills, die ihren Verbleib im finalen Sunday Night Game bei den Miami Dolphins sichern wollen.

Interessant: Die Bills könnten unter Umständen sogar noch ganz rausfliegen.

In der NFC sieht die Sache derweil klarer aus: Die Packers haben bei ihrem Heimspiel gegen die Bears alles in der eigenen Hand, die Seahawks müssen dagegen wie im letzten Jahr auf einen Ausrutscher von "The Pack" in deren Lambeau Field hoffen. Und in der NFC South muss noch der Sieger gefunden werden: Die Bucs haben dabei bei den schwachen Panthers die besten Karten, die Saints und Falcons duellieren sich derweil direkt und müssen auf einen Ausrutscher Tampas hoffen. All das wird ausführlich in der neuen Folge diskutiert - und dabei auch User-Fragen beantwortet. Zum Beispiel die, ob es überhaupt eine Alternative zum Super-Bowl-Szenario Ravens vs. 49ers gibt.

Podcast #79: NFL Preview Week 18 - Play-off-Picture! Der letzte Spieltag der NFL Regular Season steht an: Welche Teams schaffen noch den Sprung ins gelobte Land und qualifizieren sich für die Play-offs? Das gesamte Picture der Liga nehmen Detti, Jan und Grille in der neuen Folge von "Icing the kicker" ausführlich unter die Lupe und sprechen darüber, welche Szenarien in Woche 18 möglich sind. alle Folgen

Die zweite Folge von "Icing the kicker" im Jahr 2024 erscheint am 11. Januar - und damit kurz vor den dann mit der Wild Card Round startenden Play-offs. Und auch im neuen Jahr gibt es bis hin zum Super Bowl 58 in Las Vegas (12. Februar 2024) jeden Donnerstag eine neue Episode, ehe die Crew natürlich auch in der Folge die Mikrofone nicht abschalten werden und im Zweiwochenrhythmus über Teams, den Draft, Free Agents, Umbaumaßnahmen innerhalb der Mannschaften und die Offseason im Allgemeinen spricht.

Und ihr dürft wie gehabt daran teilhaben! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt. IMAGO/ZUMA Wire

Kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei oder schreibt eine Mail an info@kicker.de.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.