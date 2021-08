Die letzte große Netz-Bastion: Pete Sampras wird 50

Bis "die großen Drei" auftauchten, war Pete Sampras der erfolgreichste Tennisspieler der Historie. Am Donnerstag feiert der Dauer-Dominator der 90er seinen 50. Geburtstag.

Von seinen Rekorden ist kaum noch etwas übrig. Dabei waren sie doch eigentlich mal für die Ewigkeit. "Wenn Sie mich gefragt hätten, ob mich in den nächsten 15 bis 19 Jahren drei Spieler überholen würden, hätte ich gesagt: Auf keinen Fall", sagte Pete Sampras jüngst der "New York Times". Aber genauso ist es gekommen.

Zum Karriereende hielt Sampras alle Rekorde

Als Sampras, der am heutigen Donnerstag 50 Jahre alt wird, im Jahr 2000 seinen 13. Grand Slam gewann und die damals über 30 Jahre alte Marke von Roy Emerson übertrumpfte, da bestand in der Tennis-Welt eigentlich kein Zweifel: So etwas wird sich nur schwer wiederholen lassen. Zu ausgeglichen war die Herren-Konkurrenz damals noch - und zu dominant war Sampras, der sein Konto später noch auf 14 aufstockte, in den wichtigen Spielen seiner Karriere.

18 Jahre nach dem Ende seiner Profi-Karriere im Jahr 2003 sind Roger Federer, Novak Djokovic und Rafael Nadal in Sachen Grand-Slam-Titel längst vorbeigezogen am einstigen Dauersieger der 90er-Jahre, Sampras hat nur noch die viertmeisten Siege aller Zeiten. Djokovic und Federer haben mittlerweile auch mehr Wochen als Nummer 1 auf dem Konto. Eine der letzten großen Marken bleibt Sampras noch zum 50., bevor Djokovic auch die kassieren wird: Von 1993 bis 1998 stand der US-Amerikaner mit griechischen Wurzeln stets am Ende des Jahres an der Spitze der Weltrangliste. Mit sechs Jahren in Folge wird Djokovic am Jahresende gleichziehen.

Auf dem Platz dominant, daneben introvertiert

Was immer bleiben wird, ist Sampras' unnachahmliche Art des Tennisspiels: In einer Zeit, in der die Spiele zunehmend von der Grundlinie und nicht mehr am Netz gewonnen wurden, war Sampras die letzte große Bastion des Serve-and-Volley-Spiels. Sein krachender Aufschlag und das blitzschnelle Aufrücken wurden zu seinem Markenzeichen - und am Netz schien der 1,85 Meter große Rasen-Spezialist zu seinen besten Zeiten schier unüberwindbar. Sampras wartete ungerne ab, er zwang den Gegner permanent in die Defensive und dominierte ihn mit seiner Wucht und Präzision.

Zwei ungleiche Rivalen: Pete Sampras (li.) mit Andre Agassi. AFP via Getty Images

Abseits des Platzes hingegen war Sampras, der es bei den French Open nie ins Finale schaffte, anders als sein damaliger Dauerrivale Andre Agassi eher ein introvertierter Typ. Seine große Bühne war stets der Court, nicht die Kamera. Seit dem Karriereende hat sich daran wenig geändert. Anders als die McEnroes, Beckers oder Wilanders seiner Zeit ist von Sampras kaum etwas zu hören, Interviews gibt er nur selten.

Ich habe es immer bewundert, wie er mit Drucksituationen umgegangen ist. Novak Djokovic über Pete Sampras

Sein Einfluss auf die Tenniswelt ist aber nach wie vor spürbar. So nennt der aktuelle Dauer-Dominator Djokovic etwa Sampras als große Inspiration für sein Spiel - obwohl ihre Spielstile unterschiedlicher kaum sein könnten. "Ich habe es bewundert, wie er mit Drucksituationen umgegangen ist", sagte der aktuelle Weltranglistenerste mal über den siebenfachen Wimbledon-Champion. "Dass er sein bestes Tennis gespielt hat, wenn er es am dringendsten gebraucht hat. Er hat dann immer sein erstes Service getroffen, immer seine Nerven behalten."

Tatsächlich war die Coolness vielleicht Sampras' größte Stärke: Wenn es drauf ankam, war er da, in Finals lief er regelmäßig zur Hochform auf. Seinen 14 Finalsiegen bei Grand Slams (siebenmal Wimbledon, fünfmal US Open, zweimal Australian Open) stehen nur vier Niederlagen gegenüber, zwischen 1995 und 2000 gewann er acht Endspiele in Folge. Ein Rekord, den nicht mal Federer, Nadal oder Djokovic bislang brechen konnten.