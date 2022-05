"Die Leistungen sind zu schwach": Der Auftrag von VW-Boss Diess an VfL-Boss Schmadtke

Diese Saison, in der der VfL Wolfsburg zwei Spieltage vor Ende zumindest den Klassenerhalt gesichert hat, stellt bei den Niedersachsen niemanden zufrieden.

Es kommt selten vor, dass sich Herbert Diess in der Öffentlichkeit über den VfL Wolfsburg äußert, umso bemerkenswerter ist es, wenn der Volkswagen-Boss seine Gedanken über die Tochtergesellschaft kundtut.

Und die bekommt vom 63-Jährigen ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. "Ich bin nicht zufrieden", betonte Diess bei einem Talk mit der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und den Wolfsburger Nachrichten, "denn wir haben eine sehr teure Mannschaft." Mehr noch: "Unser Verein gehört zu denen, die in Deutschland mit am besten ausgestattet sind. Und dafür sind die Leistungen, finde ich, zu schwach."

22 Punkte weniger als vor einem Jahr

Mit dieser Meinung steht Diess keineswegs allein da. Der VfL ist in dieser Saison nach Platz 4 im Vorjahr und der Qualifikation für die Champions League abgestürzt, obwohl der Kader im vergangenen Sommer noch einmal für rund 50 Millionen Euro aufgerüstet worden war. Am vergangenen Wochenende hat die Mannschaft immerhin den Klassenerhalt perfekt gemacht, hinkt dem Vorjahr aber dennoch ganz weit hinterher. Nach 32 Spieltagen hat der VfL 22 Punkte weniger geholt als in der Vorsaison - aktuell sind es 38 Punkte, vor einem Jahr waren es 60 Zähler.

Klarer Auftrag an Schmadtke und finanzielle Einbußen

Der Auftrag an Geschäftsführer Jörg Schmadtke, der seinen Vertrag noch einmal bis Februar 2023 verlängert hat, ist eindeutig - er soll den VfL wieder nach oben führen. Dafür gibt es weiter die Unterstützung von Volkswagen: "Ich muss eindeutig sagen", so Diess: "Ich stehe hinter dem Fußball-Engagement. Ich finde, wir sollten eine Fußball-Mannschaft haben, die in der Bundesliga spielt - und erfolgreich spielt." Finanzielle Einschränkungen drohen dem VfL dennoch, der Krieg in der Ukraine hat auch den Autokonzern schwer getroffen.

Diess lobt die Wolfsburger Frauen: "Das ist der Lichtblick"

Während die Wolfsburger Männer, angefangen mit dem Aus im DFB-Pokal nach einem Wechselfehler, in dieser Saison von einer Verlegenheit in die nächste schlidderten, wurden die Frauen zum leuchtenden Beispiel, wie das Leitmotiv "Arbeit, Fußball, Leidenschaft" mit Leben gefüllt wird.

National peilt die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot das Double an, international endete der Weg erst im Champions-League-Halbfinale gegen den FC Barcelona, der nach der 1:5-Niederlage in Spanien im Rückspiel in Wolfsburg vor 22057 Zuschauern mit 2:0 bezwungen wurde. Ein Zuspruch und eine Leistung, von denen die Wolfsburger Profifußballer in diesem Jahr bisweilen nur träumen konnten. Diess sagt zufrieden über die VfL-Frauen: "Das ist der Lichtblick."