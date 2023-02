Die Leiste? Kein Problem! Schick fällt trotzdem aus

Seine Rückkehr war fest für das Spiel am Samstag bei der TSG Hoffenheim eingeplant. Doch nach überwundenen Leistenproblemen wird Patrik Schick erneut zu einer Pause gezwungen.

Der Plan stand schon vergangene Woche: Am Samstag in Sinsheim sollte Patrik Schick nach über drei Monaten Pause auf die Bundesligabühne zurückkehren. Dann kündigte Geschäftsführer Simon Rolfes im kicker-Interview am Donnerstag an, dass Schick am Samstag erstmals wieder im Bayer-Aufgebot stehen werde. Doch das Comeback des tschechischen Nationalspielers muss jetzt doch nochmal verschoben werden.

"Patrik ist leider noch nicht dabei. Heute fühlt er sich nicht gut. Er hat Probleme. Deswegen ist er nicht im Kader für morgen", erklärte Trainer Xabi Alonso den Ausfall des so arg vermissten Mittelstürmers und Torjägers. Bayer wird also ohne seinen besten zentralen Angreifer die Aufgabe in Sinsheim angehen müssen.

Xabi Alonsos Nachricht vom Ausfall Schicks hatte aber zumindest ein gutes Ende. Denn anders als vermutet, hat der Hüne keinen Rückfall im Bereich der ihn lange quälenden Leiste erlitten. "Es ist kein Problem mit der Verletzung, sondern er ist krank." Ein Magen-Darm-Infekt hat den Angreifer erwischt. "Er wird morgen nicht im Kader sein, aber wir hoffen", sagt Xabi Alonso, "dass er am Donnerstag zurück ist." Dann geht es in der Europa League gegen die AS Monaco.

Azmoun steht bereit - Hlozek und Wirtz mögliche Varianten

Ein kleiner Rückschlag also nur für den 27-Jährigen, für den zumindest potenziell Sardar Azmoun als Ersatz auf der Mittelstürmerposition bereitsteht. Der Iraner, der vergangene Woche in Augsburg fehlte, hat seinen Infekt komplett überwunden. "Sardar war krank. Er steht im Kader", so der Trainer, der aber erneut auf eine andere Lösung setzten dürfte.

Zuletzt in Augsburg entscheid sich der Spanier im Sturmzentrum für Adam Hlozek, der aus hängender Position aber besser zur Geltung kommt. Oder er wählte die Variante mit Florian Wirtz als falsche Neun im 3-4-3. Diese Variante könnte auch gegen Hoffenheim greifen.

Und anders als Schick ist der zweite große Leverkusener Hoffnungsträger, der am Mittwoch mit dem Training aussetzte, einsatzbereit. "Am Mittwoch hatte er ein kleines Problem, aber am Donnerstag und Freitag hat er gut trainiert", gab Xabi Alonso Grünes Licht. Am Samstag dürfte Wirtz, anders als in Augsburg, wo ihn der Werkself-Trainer eine gute Stunde auf der Bank ließ, von Beginn an stürmen.