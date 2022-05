Die Leihspieler, Leitsch & Co.: Bochum muss Entscheidungen treffen

Beim VfL Bochum stehen zahlreiche Personalentscheidungen im Sommer an, zahlreiche Verträge laufen aus. So ist der Stand der Dinge nach dem geglückten Klassenerhalt.

Auch in der kommenden Saison beim VfL? Maxim Leitsch und Armel Bella Kotchap. imago images/Team 2

Beim entscheidenden Elfmeter lupfte er den Ball ziemlich frech und nervenstark zum 4:3 in die Mitte des Tores. Zuvor hatte er beim 1:0 maßgeblich mitgeholfen und mit seiner Körpertäuschung die Dortmunder Abwehr entscheidend irritiert. In den entscheidenden Momenten, das zeigte der Sieg in Dortmund erneut, kann Milos Pantovic ein wichtiger Faktor der VfL-Offensive sein. Bleibt er das auch?

Leihspieler beim VfL im Fokus

Insgesamt fast ein Dutzend Verträge läuft aus beim VfL, in den nächsten Tage werden wohl die ersten Entscheidungen verkündet. Unter anderem ist darüber zu befinden, wie es mit den Leihspielern weitergeht. Bei Dauerläufer Elvis Rexhbecaj, Leihgabe vom VfL Wolfsburg, wird es wohl aus finanziellen Gründen keine Verlängerung geben; rein sportlich wäre der laufstarke Mittelfeldmann natürlich sehr willkommen.

Besser stehen offenbar die Chancen, den derzeit gesperrten Abwehrstrategen Kostas Stafylidis weiter zu binden, der bisher von der TSG Hoffenheim ausgeliehen ist. Eher auf Trennung stehen die Zeichen bei Eduard Löwen, Leihgabe von Hertha BSC, der zwar gute Ansätze zeigte, unterm Strich aber kaum Argumente für einen weiteren Verbleib lieferte.

Einig ist sich der VfL offenbar mit Angreifer Philipp Hofmann (29) vom KSC, seit Jahren ein zuverlässiger Schütze in der 2. Liga und als robuster Mittelstürmer womöglich demnächst eine Ergänzung zu Sebastian Polter, der gegen den BVB erneut traf und mit neun Toren Bochums bester Torschütze ist. Hofmann, der unter anderem in der Schalker Jugend ausgebildet worden war und in der laufenden Saison 18-mal traf, käme nach drei Jahren Karlsruhe ablösefrei. Diese Vorgabe wird der VfL bei seinem Blick auf weitere Verstärkungen auch künftig beherzigen müssen: Es werden nur ablösefreie Spieler verpflichtet, zudem soll der Kader wie zuvor über Leihgeschäfte aufgepeppt werden.

Gehen zwei Innenverteidiger?

Einen großen Umbruch wird es nicht geben, womöglich aber gehen zwei Innenverteidiger aus dem eigenen Talentwerk von der Fahne. Maxim Leitsch hat ebenso wie der in Dortmund überraschend nicht berücksichtigte U-21-Nationalspieler Armel Bella Kotchap, dessen Vertrag bis 2024 läuft, Begehrlichkeiten geweckt. Leitsch hatte seinen Kontrakt vor einem Jahr vorzeitig bis 2023 verlängert; angeblich kann er dank einer Ausstiegsklausel für rund drei Millionen Euro gehen.

Oliver Bitter