Die Leidenszeit 2015 hat ihn geprägt: Sahin und sein "Gamechanger-Moment"

Nuri Sahin also. Der langjährige BVB-Profi, der die Stadt und den Klub seit jeher im Blut hat, soll Borussia Dortmund in eine erfolgreiche Zukunft lenken. Was es dafür braucht, deutet der 35-Jährige in seinem ersten Interview an.

259 Bundesliga-Spiele für Dortmund und Bremen, darunter 22 Tore sowie 44 Vorlagen: Nuri Sahin hat den Fußball allein in Deutschland gelebt und trägt noch dazu als gebürtiger Lüdenscheider den BVB-Geist tief in sich.

Kein Wunder, dass sich der nun mit 35 Jahren zum Cheftrainer der Schwarz-Gelben aufgestiegene Sohn türkischer Eltern Folgendes wünscht: "Ich möchte, dass der Fußball, den wir spielen, mit dieser Stadt zusammenpasst."

Was es dafür genau braucht, führt der schon in der schwarz-gelben Jugend ausgebildete Sahin am Tag seiner offiziellen Ernennung zum neuen BVB-Cheftrainer (Vertrag bis 30. Juni 2027) in seinem ersten Interview mit den Vereinsmedien genauer aus: "Meistens kriegt man die Antwort: Wir wollen Ballbesitzfußball spielen und dominieren. Natürlich gilt das auch für uns. Wir wollen entscheiden, in welche Richtung das Spiel läuft." Dafür solle Tag für Tag auf dem Trainingsgelände im Dortmunder Stadtteil Brackel der Geist für Erfolg geschaffen werden: "Hier muss gearbeitet werden, muss gelitten werden, hier muss gelacht, geweint werden. Alles werden wir in die Waagschale werfen."

Verletzung 2015 als Richtungsweiser

Dass der Übergang vom langjährigen Profi in den Trainerzirkus, wo Sahin schon erste Erfahrungen als Teamchef des türkischen Erstligisten Antalyaspor (2021 bis 2023) sowie seit 1. Januar 2024 als Ergänzung des BVB-Trainerstabes gesammelt hat, kein leichter ist, weiß der neue Mann am westfälischen Ruder. Allein schon die Bezeichnung, fortan Bundesliga-Cheftrainer zu sein, "klingt anders, fühlt sich aber gut an. Ich freue mich sehr, dass ich mich Trainer von Borussia Dortmund nennen darf. Es bedeutet mir die Welt, hier zu sein - allein aus Verbindung zu dieser Stadt, zu diesem Verein."

Wie aber ist das Feuer entfacht worden? Wann genau hat sich Sahin in seinem Leben dafür entschieden, einmal eine Laufbahn als Coach einzuschlagen? Er selbst sieht dafür eindeutig das Jahr 2015 als Ausgangspunkt, weil er damals von Anfang März fast ein komplettes Jahr als BVB-Profi ausgefallen war - Diagnose: Sehnenreizung. "Ich habe mich in den letzten Jahren in die Richtung entwickelt und versucht, alles zu investieren, um zu diesem Punkt zu kommen. Heute ist dieser Tag gekommen, an dem ich diese großartige Chance bekommen habe."

Ich bin Feuer und Flamme für diesen Job. Nuri Sahin über seine Ernennung zum BVB-Cheftrainer

Seine Verletzung damals sei für ihn persönlich "ein Gamechanger-Moment" gewesen, "wo ich wirklich diese Leidenschaft, diese Passion bekommen habe, Trainer zu werden. Natürlich war ich auch angehaucht von den Trainern, die ich damals schon hatte. Ich hätte nie gedacht, dass ich nach der Spielerkarriere noch einmal so eine Leidenschaft haben würde. Doch ich bin Feuer und Flamme für diesen Job, stehe jeden Morgen mit einem Lachen auf, weil ich weiß, dass ich als Trainer fungieren kann."

Großer Dank an Terzic

Seinem Vorgänger Edin Terzic, der seinen Herzensverein aus eigenem Antrieb verlassen und sich am Donnerstag emotional verabschiedet hat, ist der langjährige BVB-Spieler, spätere Madrilene (2011 bis 2012), Bremer und Antalyasporer übrigens für vieles extrem dankbar.

"Edin und ich waren ein Team und haben uns immer abgesprochen. Ich habe sehr viel Freiraum in den letzten sechs Monaten bekommen", so der neue BVB-Coach über seine jüngste Zeit im Trainerstab mit Ex-Profi Sven Bender und Terzics Assistenten Sebastian Geppert. "Ich durfte meinen Verein nochmal neu kennenlernen, habe alle Insights bekommen. Edin hat mir seine Tür geöffnet und all seine Daten, all seine Analysen und sein Training mir geöffnet. Ich werde ihm dafür für immer dankbar sein. Ich will diese sechs Monate nicht missen."

Kommentar: Das Terzic-Aus markiert den Tiefpunkt eines unwürdigen Jahres