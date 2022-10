Die lange Schalker Mängelliste

Der Trainer wankt, aber er bekommt noch eine Chance: Frank Kramer bleibt vorerst Schalker Coach. Genug zu tun gibt es für ihn nach dem desaströsen Auftritt in Leverkusen allemal.

Der Morgen danach, der Sonnenschein auf Schalke passt nicht zur Stimmung nach dem ernüchternden 0:4 bei Bayer Leverkusen. Das Spielersatztraining läuft und Frank Kramer ist da. Sicher war das am Vorabend nicht. Nach dem Spiel schallten Sprechchöre durch die Arena, die seine Entlassung forderten, die sportliche Führung der Schalker äußerte sich allerdings ungewöhnlicherweise nicht. Erst eine späte Mitteilung der Medienabteilung stellte klar, dass der Coach bleibt.

Der Blick in Gelsenkirchen geht auf eine arbeitsreiche Woche, bis am Freitagabend die TSG Hoffenheim kommt. Für Kramer stehen nach dem wie bislang geplant freien Montag intensive Einheiten an, denn die Niederlage am Samstag offenbarte gravierende Probleme in allen Mannschaftsteilen, vorne und hinten funktionierte wenig bis nichts.

Die Doppelspitze hing in der Luft

Nur zwei Torschüsse gab Schalke ab, beides harmlose Abnahmen von Simon Terodde. Die Doppel-Spitze aus dem Zweitliga-Torschützenkönig und Sebastian Polter, die Körperlichkeit und Wucht auf den Platz bringen sollte, hing über 90 Minuten in der Luft. Weite Schläge in ihre generelle Richtung gab es vor allem in der ersten Halbzeit einige, die erhofften zweiten Bälle landeten aber in schöner Regelmäßigkeit beim Gegner. Zudem brachten auch die wenigen Standards in Tornähe keine Gefahr, und auch die beiden Halben Marius Bülter und Dominick Drexler brachten keine Zulieferung, waren zudem oft defensiv gebunden.

Denn die Schalker Hintermannschaft hatte schon vor dem ersten Gegentreffer arge Schwierigkeiten. Über die linke Abwehrseite mit Außenverteidiger Tobias Mohr und Innenverteidiger Maya Yoshida liefen fast alle Leverkusener Angriffe, Jeremie Frimpong und Moussa Diaby spielten ihre beiden Gegenspieler mit auffälligen Tempovorteilen schon schwindelig - bevor sie das Spiel mit zusammen drei Treffern zwischen der 38. und 53. Minute entschieden. Die konsequente Umstellung bei Schalke auf Dreierkette kam zur Pause deutlich zu spät.

Auch die Zentrale vor der Kette patzte in den entscheidenden Momenten. Zunächst ließ die Doppel-Sechs aus Florian Flick und Tom Krauß den Steckpass von Robert Andrich zu, der Diaby im Zehnerraum genug Zeit für seinen harten Abschluss brachte. Dann ließ Flick Callum Hudson-Odoi im Mittelfeld aufdrehen und damit die Überzahl auf der rechten Leverkusener Seite zu, die Diaby und Frimpong zur Vorentscheidung nutzten.