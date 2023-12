Die Lage in der Nations League: Wer hofft auf Olympia, wer steigt ab?

Mit einem Sieg über Wales ist die deutsche Frauen-Nationalmannschaft für das Halbfinale der Nations League qualifiziert. Wie sieht es in den anderen Gruppen aus, wer bewirbt sich außerdem um die drei Olympia-Tickets?

Der letzte Nations-League-Spieltag geht am Abend über die Bühne - mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen.

In Gruppe A1 steht Schottland (zwei Punkte) als Absteiger in die Nations League B fest. Doch obwohl es sportlich um nichts mehr geht, stehen die Schottinnen im Rampenlicht - auf unschöne Art. Nur mit einer eigenen Niederlage gegen England könnten die "kleinen" Nachbarn Spielerinnen zu den Olympischen Spielen entsenden.

Die Niederlande (neun Punkte, Tordifferenz +4) haben es gegen Belgien (acht Punkte, +1) in der eigenen Hand, doch bei einem niederländischen Patzer oder einem eigenen hohen Sieg könnte Europameister England (neun Punkte, +1) in der Nations-League-Gruppe A1 vorbeiziehen. Auch wenn Lucy Bronze den Gedanken an schottische Schützenhilfe "lächerlich" findet, wird das Geschehen in Glasgow kritisch beäugt werden.

Wales muss runter, Portugal wohl auch

Deutlich entspannter geht es in Gruppe A2 zu: Frankreich steht mit 13 Punkten schon als klarer Gruppensieger fest, kann das Halbfinale aber ohne jeglichen Olympia-Druck angehen. Denn als Gastgeber sind Les Bleues automatisch für das Fußballturnier 2024 qualifiziert. Nur mit einem französischen Ausrutscher gegen den Tabellenletzten Portugal (drei Punkte) würde Norwegen (fünf) in direkte Abstiegsgefahr geraten. Ansonsten läuft es aber auf eine Degradierung der Ibererinnen hinaus, die Skandinavierinnen würden in die Play-offs gegen einen Tabellenzweiten der Nations League B gehen.

Die deutsche Situation in Gruppe A3 hat sich durch den 3:0-Sieg über Rivale Dänemark um nahezu 180 Grad gedreht. Einen Pflichtsieg über das punktlose Schlusslicht Wales vorausgesetzt, ziehen die DFB-Frauen (bisher zwölf Punkte) ins Halbfinale ein und bewerben sich dort um eines der zwei Tickets für Olympia. Wobei die Chancen dann gut stehen, denn das schon qualifizierte Frankreich gilt in diesem Fall nicht als Kontrahent. Sollte die Hrubesch-Elf aber gegen Wales stolpern, könnte Dänemark (ebenfalls zwölf Punkte) doch noch profitieren. Island (sechs) muss definitiv in die Abstiegs-Play-offs.

Irland und Finnland steigen in A-Liga auf

Fast alles klar ist schon in Gruppe A4: Spanien (zwölf Punkte) ist fürs Halbfinale gesetzt, die Schweizerinnen (drei Punkte), einige Wochen nach der Trennung von Inka Grings, steigen in die Nations League B ab. Lediglich der Kampf um Platz 2 zwischen Schweden und Italien (je sieben Punkte) ist offen.

Übrigens stehen auch schon drei der Aufsteiger in die Nations League A fest: Irland und Finnland gewannen bisher alle ihre Spiele in B1 respektive B2, auch Polen ist in B3 nicht mehr einzuholen. Spannung herrscht dagegen in Gruppe B4, wo Bosnien-Herzegowina (acht Punkte), Tschechien (sieben) und Slowenien (sechs) allesamt noch auf den Aufstieg hoffen. Jeweils die Gruppenzweiten treffen auf einen Gruppendritten einer A-Liga.

Ausgelost werden diese Play-offs sowie die Endrunden-Halbfinals am kommenden Montag ab 13 Uhr. Ob das deutsche Team sich in einer der Kugeln befindet, hat es am Abend in Swansea selbst in der Hand.