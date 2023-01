Die Lage der Liga: Ziehen die Saarländer durch? - Aue und die 21 Endspiele

Nach zwei Monaten Pause rollt in Liga drei ab Freitag wieder der Ball. 21 Spieltage haben die 20 Klubs vor sich. Eine Lagebesprechung.

28 Punkte liegen nach 17 Spieltagen zwischen dem Ersten und dem Letzten. Daraus ergeben sich naturgemäß Fragen wie "Marschiert die SV Elversberg durch in die 2. Liga?" oder "Kann Bayreuth den Abstieg zurück in die Regionalliga noch abwenden?" - es stecken aber noch viel mehr Themen zwischen Platz eins und Platz 20.

Von oben nach unten.

Saarland-Doppelaufstieg?

Die SV Elversberg wirkt stabil und unaufgeregt, das liegt auch an Trainer Horst Steffen, der angesichts des Acht-Punkte-Vorsprungs im kicker-Interview unterstreicht: Kontinuität, Gemeinschaftsgefühl und Geduld sind wichtige Faktoren neben der Qualität des Kaders. "Wir bereiten uns gut vor, haben Spieler, die unseren Plan umsetzen können - und natürlich auch das nötige Spielglück", analysiert der 53-Jährige. Bleibt die SVE um ihre Topscorer Rochelt, Schnellbacher und Feil derart auf Kurs, wird dem Aufsteiger ein weiterer Aufstieg wohl kaum zu nehmen sein.

Doch wer geht dann mit nach oben? Zwischen 2 und 6 sind nur drei Pünktchen Platz Mitte Januar. Der Trend spricht für einen Saarland-Doppelaufstieg, denn auch der 1. FC Saarbrücken hat unter Rüdiger Ziehl Geschmack am Erfolg gefunden - und ließ sich nicht vom Kreuzbandriss seines Sieben-Tore-Mannes Jacob irritieren.

Köllner besänftigt - nun muss er liefern

Weitere heiße Anwärter - der SC Freiburg II darf bekanntlich nicht hoch - sind der SV Wehen Wiesbaden, der FC Ingolstadt und 1860 München. Die Hessen und die Schanzer gingen im Gegensatz zu den Löwen mit einem guten Gefühl und Erfolgserlebnissen im Rücken in die Pause. 1860 erhofft sich durch die Holzhauser-Leihe frischen Elan, nun soll der zuvor noch polternde Michael Köllner ("Kein Neuzugang da ... und am Ende heißt's wieder: Der Trainer hat's verbockt!") den ersehnten Aufstieg realisieren.

Wer kann sonst noch vorne ranschnuppern? Viktoria Köln hat mit der Wunderlich-Rückkehr ebenfalls Ambitionen untermauert. Zumindest Rang drei ist nicht allzu weit entfernt (vier Punkte), die letzte Niederlage liegt lange zurück. Der wankelmütige SV Waldhof Mannheim hatte sich vor dem Winter einen Namen als "Heimschläfer" gemacht - in fremden Betten ging gar nichts. Zum Glück für die Kurpfälzer geht es zu Hause gegen 1860 los - das Startsignal für eine Aufholjagd? Entscheidet sich vielleicht erst im ersten Auswärtsspiel in Duisburg ...

Blasse Erinnerungen an den letzten Dynamo-Sieg

Bei Dynamo Dresden ist der letzte Sieg verblasst (9. Oktober, 3:2 gegen Osnabrück), der ambitionierte Absteiger braucht schon einen Top-Start, um Euphorie zu entfachen.

Ein Quartett mit je 22 Punkten pflastert das Mittelfeld der Tabelle. Die Stimmungslagen sind in Nuancen unterschiedlich. Beim VfL Osnabrück freut man sich, dass die Schweinsteiger-Elf selbst im Januar mehr als 14.000 Fans an die Bremer Brücke locken kann - so viele sind für den Auftakt gegen Köln angekündigt. Ein "offener Konkurrenzkampf auf jeder Position", so der Trainer, soll die Niedersachsen in der Tabelle weiter nach oben spülen. Der MSV Duisburg will mit neuem Zwei-Stürmer-System nichts anbrennen lassen und denkt schon weiter - an den Aufstieg bis 2025. Beim SC Verl und Rot-Weiss Essen ist man über die 22 Zähler froh und glücklich, wenn es 2023/24 auch um Drittliga-Fußball geht.

Wenig glorreiche Sieben

Ab Platz 14 wird's interessant. Die unteren Sieben müssen liefern, um die Klasse zu halten. Das hätte man vor allem von Absteiger Erzgebirge Aue - jetzt wieder mit Pavel Dotchev - und vielleicht auch vom Halleschen FC - ab März dann ohne Ralf Minge - nicht erwartet. Vor dem Septett liegt noch ein langer Weg mit 21 Endspielen aka Chancen, Versäumtes nachzuholen. Gilt also auch für Borussia Dortmund II, den VfB Oldenburg, den FSV Zwickau, den SV Meppen und die eingangs erwähnte SpVgg Bayreuth, die die Laterne über den Jahreswechsel trug. Vier müssen am Ende runter.