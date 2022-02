Die Lage beim VfB: "Blick auf die Tabelle ist nicht verboten, ganz im Gegenteil"

Stuttgart hat sich in Leverkusen teuer verkauft, am Ende aber wieder verloren - 2:4 dieses Mal. Der Rückstand auf Rang 16 (Augsburg) beträgt so weiterhin vier Punkte. Angst und bange ist den VfB-Machern deswegen aber nicht.

Sportdirektor beim VfB Stuttgart: Sven Mislintat. imago images/Sportfoto Rudel