Die Lage bei Hertha ist ernster, als manche glauben

Eine Mannschaft, die gefangen ist in ihrer Mut- und Sprachlosigkeit. Ein Trainer am Rande der Ratlosigkeit. Und Bosse, die mehr Fragen als Antworten haben. Hertha BSC sucht schon wieder den Notausgang aus dem Labyrinth der Leiden. Eine kommentierende Analyse von kicker-Redakteur Steffen Rohr.

Der Trainer sprach Sätze von schonungsloser Klarheit: "Die Reaktion nach dem 0:2 war nicht gut. Da war keiner auf dem Platz, der gesagt hat: Komm', wir ordnen das. Wie ruhig wir von der ersten bis zur letzten Minute waren, fand ich am krassesten. Auf der anderen Seite war eine Mannschaft, die sich permanent gecoacht hat. Bei uns war von der ersten Minute an jeder mit sich beschäftigt."

Bruno Labbadia hat das gesagt, vor ziemlich genau einem Jahr, nach einer 0:4-Klatsche mit Hertha BSC im Testspiel gegen die PSV Eindhoven. Ein paar Wochen später hat er den seinerzeit bis Anfang Oktober geöffneten Transfermarkt und die Berliner Personal-Akquise mit knappen Worten zusammengefasst: "Wir haben uns die Transferperiode anders gewünscht. Im Endeffekt ist der Markt überhaupt nicht richtig aufgegangen. Alle haben gewartet. Es ist nur eine Verschiebung nach hinten. Das beeinträchtigt dich als Trainer." Und weitere gut dreieinhalb Monate später war Labbadia seinen Job als Hertha-Coach los.

Spätsommer 2021 - oder Spätsommer 2020?

Eine verstörend stille Mannschaft ohne Achse und innere Führung, ein sehr spät komplettierter und noch immer unrund komponierter Kader, ein Mix aus überforderten, bisweilen auch überschätzten Neuzugängen und untertourig laufenden Altkadern und über allem die angesichts der großzügigen Alimentierung durch Investor Lars Windhorst von vielen gestellte Frage: Wann geht's denn endlich los bei und mit Hertha? Das ist das Potpourri, das gerade auch Pal Dardai vorfindet. Die Situation im Spätsommer 2021 ähnelt frappierend der Situation des Spätsommers 2020.

Hertha BSC will unter den neuen Steuermännern Carsten Schmidt und Fredi Bobic vieles anders machen und gleichzeitig Kontinuität. Das ist nach Jahren, die Bobic mit Recht als "Kuddelmuddel" bezeichnet hat, ein löblicher Ansatz. Im Moment grätscht Hertha allerdings mal wieder die Realität dazwischen. Der vermeintlich feste Boden, auf dem sich mancher - auch im Verein - nach einem starkem Saison-Finish und passabler Vorbereitung wähnte, erweist sich schon wieder als brüchiges Eis.

Frage nach Wetterfestigkeit dieses Kaders

Und die, die auf diesem Untergrund zurechtkommen sollen, die Spieler, sind aktuell weder besonders rutschfest noch trittsicher. Dodi Lukebakio, der nach einem verhängnisvollen Ballverlust auf dem Rasen sitzenbleibt; Davie Selke, den allein vor Manuel Neuer jeder Mut verlässt; Dedryck Boyata und Niklas Stark, die sich vorm zweiten Gegentor aufeinander verlassen, statt gegen den zupackenden Robert Lewandowski energisch zu klären - es sind Szenen wie diese vom Samstagabend, die Fragen nach der Tauglichkeit und Wetterfestigkeit dieses Kaders aufwerfen.

Die lärmenden Bescheidwisser im Netz fordern seit Samstagabend zuhauf den Kopf des Trainers. Man kann Pal Dardai nicht aus der Verantwortung nehmen. Mit seiner Aufstellung in Köln - Suat Serdar auf rechts, Kevin-Prince Boateng allein auf der Sechs - bot er ebenso Angriffsfläche wie mit seinen Auswechslungen gegen Wolfsburg und seinen Frontalattacken auf den inzwischen zu Atletico Madrid abgewanderten Matheus Cunha. Das öffentliche Kokettieren mit der eigenen Verzichtbarkeit ("Ich hänge nicht an meinem Sitz. Ich will keine Last sein.") ist wenig hilfreich.

Das gilt auch für den ständigen Verweis auf die vermeintlich angeschlagene Psyche der Profis nach zwei Jahren am Rande des Abgrunds. Wie man mit Vorwärts-Denken und Vorwärts-Spielen die Geister der Vergangenheit zumindest einstweilen vertreibt, zeigen gerade Steffen Baumgart und der 1. FC Köln. Allerdings: Dardai kann nichts für einen Kader, dem es noch immer an Hierarchie, Resilienz und Temperament mangelt. Er hat im Frühjahr in einem Kraftakt und gegen unerwartete Widerstände wie die Teamquarantäne Hertha gerettet.

Keine Korsettstangen für die Gegenwart

Verglichen mit dem Kader der Rückrunde hat Hertha Qualität verloren: die Genialität von Matheus Cunha, die Wucht von Jhon Cordoba, die Geschwindigkeit von Nemanja Radonjic, die Umtriebigkeit von Matteo Guendouzi, die Führungsqualitäten von Sami Khedira. In den in der Vorwoche getätigten oder in den bis Dienstag noch bevorstehenden Transfers das Rezept gegen die aktuelle Talfahrt zu verorten, wäre hanebüchen. Talente wie Jurgen Ekkelenkamp oder Myziane Maolida sind Versprechen für die Zukunft, keine Korsettstangen für die Gegenwart. Guendouzi, dazu Omar Alderete und Eduard Löwen: Das Trio, das vor Jahresfrist am finalen Tag der Transferperiode kam, ist längst wieder weg.

Die Abkehr von der Operation Größenwahn, der Griff ins tiefere Regal, das Vermeiden lautsprecherischer Ziele - Herthas Annäherungsversuche an die Wirklichkeit sind sichtbar. Aber nach den ersten vier Pflichtspielen der neuen Saison geht der Klub aus dem Berliner Westend mit einem Fächer an offenen Fragen in die anstehende, länderspielbedingte Ligapause. Hertha braucht Antworten - schnell. Es ist noch sehr früh in der Saison. Die Lage ist nicht aussichtslos. Aber sie ist schon wieder - oder immer noch - ernster, als manche glauben.