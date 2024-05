Die kurze Geschichte des ersten Liverpool-Kickers in Wien

Nein, das ist nicht die Geschichte von Billy Koumetio. Bereits gut 120 Jahre vor dem Kurzzeit-Austrianer machte mit einem gewissen Harry Golding der erste Spieler des dieswöchigen LASK-Gegners von der Mersey auf den Wiener Fußballplätzen von sich reden.

Die neuere Geschichte der Österreicher beim FC Liverpool ist schnell erzählt: 2005 war dem mit 22 Jahren viel zu früh verstorbenen Besian Idrizaj der Sprung vom LASK an die Anfield Road gelungen, wo er aber keinen Profi-Einsatz verbuchen konnte. Ein solcher blieb 2016/17 auch Alexander Manninger in der letzten Saison seiner Karriere versagt. Im Frauen-Team der "Reds" soll es Marie-Therese Höbinger in dieser Spielzeit besser ergehen. Andersrum gab mit Billy Koumetio ein einziger "Liverpudlian" ein kurzes Gastspiel in der Bundesliga. In der Vorsaison kam der Leihspieler bei der Wiener Austria über fünf Einsätze nicht hinaus.

Und doch gab es bereits in der Urzeit des österreichischen Fußballs einen Liverpool-Spieler, der heute in keinen Geschichtsbüchern mehr steht. Im "Deutschen Volksblatt" konnte man am 14. September 1901 über folgende Kurznotiz stolpern: "Harry Golding, gewesenes Mitglied des Liverpooler Footballclubs, ist nach Wien übersiedelt und dem A. und F. C. Vorwärts als Mitglied beigetreten. Golding wird schon kommenden Sonntag im Meisterschaftsmatch gegen Graphia für Vorwärts spielen, und zwar wahrscheinlich als rechter Back."

Rückzieher von Vorwärts

Wie groß die Begeisterung der Hernalser Fußballenthusiasten über diese Meldung war, lässt sich nur erahnen, schließlich hatte der 1892 gegründete FC Liverpool wenige Monate zuvor seinen ersten englischen Meistertitel eingefahren. Jedenfalls werden einige von ihnen am nächsten Tag recht verdattert gewesen sein. Zunächst, weil auf dem WAC-Platz im Prater vom neuen Engländer keine Spur war, weshalb sich ihre Vorwärts beim Saisonstart um den "Tagblatt"-Pokal zu neunt zu einem 1:1 gegen die Graphia mühen musste. Noch mehr, als sie spätestens einen weiteren Tag später im "Neuen Wiener Tagblatt" lesen mussten, dass Mr. Golding es vorzog, nur ein paar Prater-Wiesen weiter, "bei den Cricketern, wo er Landsleute fand, zu spielen."

Der Vienna Cricket & Football Club, wie er mit vollem Namen hieß, hatte ein internes "Sechser-Turnier" ausgeschrieben, für das er aus seinen Reihen sechs Mannschaften zu je sechs Spielern zusammenstellte. Golding war ins B-Team eingegliedert worden und stieß bis ins Finale vor, das gegen das A-Team nach zweimal fünf Minuten mit 1:1 endete. Die Turnierregeln sahen für diesen Fall vor, das Spiel fortzusetzen, bis das nächste Tor erzielt würde - die FIFA sollte Jahrzehnte später daraus die Idee zum "Golden Goal" schöpfen, das jedoch ebenfalls schon wieder entschlummert ist. 28 Minuten hat es schließlich gedauert, bis Teddy Shires, ein weiterer Engländer, der nach Wien (und später Budapest) gekommen war, um Schreibmaschinen der Marke "Underwood" zu verkaufen, das Siegestor des A-Teams erzielte. Über Golding erfuhr der "Tagblatt"-Leser außerdem, dass er "im Transvaal-Krieg (Anm.: 2. Burenkrieg in Südafrika) gekämpft haben soll". Und: Er "spielte recht gut, doch leidet er noch an einer Schussverletzung am Fuß."

Kein "Goal-ding"

Möglicherweise war das der Grund, weshalb Harry Golding im nächsten Spiel, in dem er Erwähnung fand, das Tor hütete. Immer noch für die Cricketer, die sich für den 10. Oktober 1901 die Mannschaft des London Civil Service auf die "Praterbahn" eingeladen hatten. Die Gäste gewannen gegen eine geschwächte Cricketer-Elf, die sich mit zwei unter den Zuschauern anwesenden Wiener Neustädter Kickern verstärken musste, um überhaupt vollzählig antreten zu können, klar mit 7:0. Worauf sich das "Neuigkeits-Welt-Blatt" das Wortspiel über "Mr. Golding, der durchaus kein 'Goal'-ding war", nicht verkneifen konnte. Es blieb der letzte Eintrag über den ersten Liverpooler im Wiener Fußball. Seine Spur verliert sich hier. Auch in den Annalen des Liverpool FC ist sein Name nicht zu finden, was den Schluss nahelegt, dass er es nie in die Profimannschaft der "Reds" geschafft hat. Aber das könnte ja auch Billy Koumetio, der nach seinem Wien-Abstecher nun in Frankreichs Ligue 2 für Dunkerque kickt, mehr als 120 Jahre nach Golding blühen.

Der FC Liverpool hat aber offenbar auch nach Harry Golding in Wien weiterhin eine gewisse Faszination ausgestrahlt. Bis zu seiner Auflösung im Jahr 1912 trug der Sport-Club Liverpool in Floridsdorf seine Heimspiele aus. In den 1920er-Jahren feierte er eine kurze Auferstehung - diesmal war der Vereinssitz das Café Nord in der Heinestraße -, ehe er 1929 endgültig aus dem Vereinsregister gestrichen wurde.