Die Krönung einer vierjährigen Traumreise

Der SK Sturm Graz hat sich am Sonntag für vier Jahre herausragender Arbeit belohnt. Ein Kommentar von kicker-Österreich-Redakteur Nikolaus Fink.

Stolze 31 Punkte waren es, die Sturm Graz nach Abschluss der Saison 2019/20 auf den neuerlichen Meister Red Bull Salzburg fehlten. Inklusive Punkteteilung wohlgemerkt. Vier Jahre später ist in Fußball-Österreich alles anders: Die Steirer haben die Lücke zum lange schier unbesiegbaren Ligakrösus nicht nur geschlossen, sondern diesen mit einem 2:0-Heimsieg gegen Austria Klagenfurt sogar vom Thron gestoßen.

Das Double - bereits Anfang Mai gewannen die Grazer zum zweiten Mal in Folge den ÖFB-Cup - ist für Sturm die endgültige Krönung einer herausragenden Entwicklung, die im Frühsommer 2020 auf der Alm von Sportdirektor Andreas Schicker begonnen hatte. Dort nämlich kam es zum ersten Austausch mit Christian Ilzer, der die Schwarz-Weißen seither wieder zu einer österreichischen Spitzenmannschaft formte.

Kontinuierliche Entwicklung

Allein die tabellarische Entwicklung spricht Bände: Beendeten die Steirer die Spielzeit 2019/20 noch auf Position sechs, landeten sie unter Ilzers Ägide stets in den Top drei. Nach einem dritten Platz (2020/21) sowie zwei zweiten Rängen (2021/22 und 2022/23) schwang sich Sturm in dieser Saison zur stärksten Kraft im Land auf. Was auch, aber nicht ausschließlich mit den vergleichsweise schwachen Leistungen der Salzburger zu begründen ist.

42 Punkte am Ende der Meistergruppe bedeuten für Salzburg den mit Abstand niedrigsten Wert seit der 2018/19 eingeführten Liga-Reform. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass die Grazer die Schwächen des Serienmeisters gewissermaßen evozierten. Sturm traute sich (auch verbal) zu, Salzburg zu stürzen. Schon zu Saisonbeginn verschrieben sich Ilzer und Co. intern voll und ganz dem Double-Traum. Ein Traum, dem Sturm eine Spielzeit lang alles unterordnete. Und sich dabei von nichts und niemanden aus des Ruhe bringen ließ.

Sturm bewahrt kühlen Kopf

Unkenrufe zu Saisonbeginn, wonach Sturm vermeintlich schwächer agierte als noch in den Jahren zuvor, wurden ebenso beiseite geschoben wie das Spionage-Gate oder das 2:2-Unentschieden beim LASK in der Vorwoche. Schicker und Ilzer hielten sämtliche Themen - wenn auch manchmal auf streitbare Art und Weise - von der Mannschaft fern, damit sich die Spieler ihren Aufgaben auf dem Platz widmen konnten.

Seit Sonntag steht nun fest, dass diese Herangehensweise vom größtmöglichen Erfolg gekrönt war. Dank der damit einhergehenden Qualifikation für die Champions League dürfte der ganz große Aderlass in Graz zudem ausbleiben. Und damit auch der Grundstein für einen weiteren spannenden Titelkampf in der kommenden Saison gelegt sein.