Die Kovac-Taktik: Nach unten gucken, um sich oben anzuschleichen

Wohin führt der Weg des VfL Wolfsburg? Trainer Niko Kovac, der ursprünglich das internationale Geschäft anvisiert hat, guckt in der Tabelle noch immer nach unten - um so nach oben zu gelangen.

Die Themen verändern sich beim VfL Wolfsburg. Über Max Kruse, der wochenlang die Schlagzeilen bestimmte, muss nur noch am Rande geredet werden. Die MRT-Untersuchung bei dem aussortierten und am Oberschenkel verletzten Offensivmann ergab am Donnerstag, dass er weiterhin nicht mit der Mannschaft trainieren kann. "Er braucht noch Zeit. Es ist noch nicht so, wie es sein müsste, um Fußball zu spielen und mitzutrainieren", verkündet Trainer Niko Kovac die schlechte Nachricht für den Stürmer und fragt verwundert angesichts der sonstigen Social-Media-Mitteilungsfreude Kruses: "Das hat er noch nicht gepostet?"

Bekanntmachen konnte Kovac am Freitag auch, dass Bartol Franjic und Kevin Paredes (beide Wadenprobleme) in den ausstehenden drei Spielen nicht mehr zum Einsatz kommen werden. "Die Zeit ist zu knapp", erklärt der Coach, "und das Risiko zu groß." Es gibt für den Kroaten ohnehin eigentlich kaum einen Grund, Wechsel vorzunehmen, gewann der VfL zuletzt doch überzeugend mit 4:0 gegen Bochum. Bleibt also nicht nur die Kleidungswahl des 51-Jährigen, der seit Wochen den "ungeschlagenen" blauen Glückspullover trägt, gleich, sondern auch die Wolfsburger Startelf? "Es könnte sein."

FE:male #14 - Maximilian Arnold Wenn man vor die nackte Wahrheit gestellt wird, muss man schon mal schlucken. Mit diesen ehrlichen Worten beschreibt Maximilian Arnold den Konkurrenzkampf in der Nationalmannschaft. Wir treffen den Kapitän des VfL Wolfsburg im Trainingszentrum und sprechen mit ihm über seine Chancen auf eine WM-Nominierung. Der 28-jährige berichtet, was Hansi Flick ihm beim letzten Treffen gesagt hat, wie er auf eine Einladung reagieren würde und warum er dann auch nochmal mit sich alleine sprechen müsste. Zudem gibt Arnold sehr private Einblicke in sein Familienleben und verrät, welches das größte Streitthema zwischen ihm und seiner Frau ist, was er von seinen Kindern verlangt und warum er sich früher durch Hausarbeit seine Fußballschuhe verdienen musste. Natürlich diskutieren wir auch über die aktuelle Saison des VfL. Der Mittelfeldspieler erklärt, was er Trainer Niko Kovac hoch anrechnet, warum die Mannschaft vielleicht mehr Fehler macht als andere und warum es ihm als jungem Spieler unangenehm war, vom baldigen Geschäftsführer Marcel Schäfer, im Auto mitgenommen zu werden. FE:male #13 - Timo Baumgartl 30.09.2022 FE:male Spezial - Lea Schüller 16.09.2022 FE:male #12 - Alexandra Popp 02.09.2022 FE:male #11 - Hans-Joachim Watzke & Svenja Schlenker 05.08.2022 weitere Podcasts

Seit fünf Ligaspielen (zwei Siege, drei Remis) ist der VfL nun ohne Niederlage, am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Mainz wollen die Niedersachsen diese Serie ausbauen. Ursprünglich peilte Kovac mit seinem neuen Team das internationale Geschäft an, zu Saisonbeginn erfolgte jedoch der Absturz bis auf einen Abstiegsplatz. Nun geht der Trend nach oben, bis zu Platz 6 sind es wie bis zum Relegationsrang 16 fünf Punkte. Wohin guckt der Trainer beim Blick auf die Tabelle? "Wir schauen, dass wir uns erst einmal von unten absetzen", sagt Kovac und beschreibt den gleichzeitigen Automatismus: "Dann werden wir uns nach oben hin anschleichen können."