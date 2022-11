Die Kovac-Komposition: So hat der Trainer die Kurve gekriegt

Nimmt man nur die vergangenen fünf Partien in der Liga, ist Niko Kovac mit dem VfL Wolfsburg voll auf Kurs in Richtung Champions League. Zwei Siege, zuletzt das überzeugende 4:0 gegen Bochum, und drei Remis bedeuten Tabellenplatz vier in diesem Zeitraum. Der Trainer hat die richtigen Schlüsse aus dem verkorksten Saisonstart gezogen.

Es ist nicht lange her, da hatte wohl niemand dem VfL Wolfsburg vier Tore in einem Bundesligaspiel zugetraut. Wie auch, wenn die Mannschaft wie vor sechs Wochen beim 0:2 bei Union Berlin lediglich zwei Torschüsse in 90 Minute zustande brachte. Aus heutiger Sicht war dieser Rückschlag in der Hauptstadt, nach dem Geschäftsführer Jörg Schmadtke erstmals Fragen nach der Jobsicherheit seines Trainers Niko Kovac beantworten musste, so etwas wie ein Wolfsburger Wendepunkt in dieser Saison. Seither hat der VfL nicht mehr verloren - weil der Coach entscheidende Dinge verändert hat.

Klare Rollen für jeden einzelnen Spieler

In den ersten Wochen der Saison wirkte Kovac noch wie ein fast schon hilflos Suchender nach irgendwelchen Puzzleteilen, die zueinander passen. Seine Spieler verschob der neue Trainer hin und her, seine Formation veränderte er häufig, während er zunächst stur am auch schon in Monaco praktizierten Dreier-Spielaufbau festhielt und nur einen Außenverteidiger (Ridle Baku) hochschob. Dinge, die nicht funktionierten. Die Mannschaft fand keine Stabilität, keine Achse, kein Selbstvertrauen. Kapitän Maximilian Arnold, in den vergangenen fünf Partien auf konstant hohem Niveau (kicker-Notenschnitt 2,5) unterwegs, wurde zu Saisonbeginn noch regelmäßig ausgewechselt. Und stellt nun als durchspielender Leistungsträger zufrieden fest: "Nach dem Union-Spiel ging es so nicht mehr weiter. Wir treten jetzt ganz anders auf."

Weil Kovac, der in der kritischen Phase auch aus der Mannschaft (Yannick Gerhardt, Josuha Guilavogui) Rückendeckung erhielt, an den richtigen Schrauben gedreht hat. Mittlerweile hat sich der VfL in einem 4-3-3 mit klaren Rollen für jeden einzelnen Spieler gefunden. "Eine Mannschaft braucht eine gute Komposition, auf der Bank und auf dem Platz", sagt der Kroate. "Diese Komposition haben wir im Oktober für uns gefunden, daran werden wir festhalten." Eine Komposition, die drei zentrale Mittelfeldspieler vorsieht, zwei Flügelstürmer und eine klassische Neun. Im Aufbau spielt Kapitän Arnold nun eine zentrale Rolle, während jetzt beide Außenverteidiger in der Offensive für Überzahlsituationen sorgen.

Klares Konzept ohne Starrsinn

Kovac hat die Kurve gekriegt, den Kader kennengelernt, seine Elf gefunden - ohne dabei nun in Starrsinn zu verfallen. Im Sturmzentrum wechselt er zwischen Lukas Nmecha und Omar Marmoush, die sich gegenseitig pushen, in der Abwehr gab er zuletzt zweimal hintereinander Sebastiaan Bornauw die Chance und nahm Maxence Lacroix aus dem Team, im Mittelfeld musste Mattias Svanberg für Felix Nmecha weichen - der das Vertrauen prompt mit guten Leistungen zurückzahlt. "Es ist ein Konkurrenzkampf, jeder möchte spielen", betont der Trainer, "aber wir brauchen auch eine Balance." Die dem VfL vor Wochen noch abging.

Nun entwickelt sich etwas in Wolfsburg. Auf einer Basis, die Kovac in der Vorbereitung gelegt hat - körperlich ist der VfL in einem deutlich besseren Zustand als noch in der vergangenen Saison. Seine Mannschaft hat nach zwölf Spielen sowohl die meisten Sprints als auch die meisten intensiven Läufe der Liga geliefert. Der Trainer, der bei Max Kruse überfällige Konsequenz an den Tag gelegt hat, nimmt jeden mit - wenn die Leistungen stimmen. Und zeigt, dass auch Spieler, die wochenlang außen vor waren, nicht chancenlos sind. Beispiel Jerome Roussillon, der zu Saisonbeginn keine Rolle mehr spielte und auch keine Zukunft über den Sommer hinaus hat, zuletzt aber sein Saisondebüt feierte. Das sollte Spielern wie Luca Waldschmidt und Maximilian Philipp zumindest Hoffnung machen. Ein Offensivduo, das seit Wochen keine Rolle mehr spielt beim VfL im Aufschwung.