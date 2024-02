Die Komplexität der Bayern-Probleme

Es war eine enttäuschende Woche für den FC Bayern, der die bis dato zwei wichtigsten Partien im Jahr 2024 binnen fünf Tagen verloren hat. Es droht die erste titellose Saison seit 2012. Die sportlichen Mängel sind groß - und unter anderem die Folge von Entscheidungen aus der Vergangenheit.

Die Verantwortlichen beim FC Bayern wissen jetzt, dass - unabhängig vom Ausgang der Saison - auch die Mannschaft nach der "Glücksmeisterschaft" und dem Umbruch im Vorstand vergangenen Jahres im kommenden Sommer eine Veränderung benötigt: in puncto Charaktere und fußballerischer Qualität sowie mit Blick auf die Finanzen. Zu viele Spieler beziehen im Verhältnis zu den jeweiligen gezeigten Leistungen deutlich zu hohe Gehälter. Hier soll gegengesteuert werden. Weshalb die FCB-Bosse in dieser Rückserie die Auftritte von Serge Gnabry (28, Vertrag bis 2026), Joshua Kimmich (29, 2025), Leon Goretzka (29, 2026), Matthijs de Ligt (24, 2027) und Leroy Sané (28, 2025), die zu den Top-Verdienern beim deutschen Rekordmeister gehören, genau beobachten.

Die vier deutschen Nationalspieler beziehen jeweils mindestens rund 17 Millionen Euro, die selbst Top-Klubs im Ausland nur in Einzelfällen genehmigen. Die vormalige Führung um Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic hat dies offensichtlich nicht sonderlich berücksichtigt. Mehr sogar: Sie hat dazu beigetragen, dass das Gehaltsgefüge außer Kontrolle gerät. Selbst im Nachwuchsbereich. Der erst 18-jährige Paul Wanner beispielsweise, zweifelsfrei ein großes Talent, soll mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet worden sein, mit dem er bei so einigen Bundesliga-Klubs zu den Bestverdienern zählen würde. Aktuell spielt er jedoch auf Leihbasis in der 2.Liga bei Aufsteiger SV Elversberg.

Die anderen Spieler haben sich an Hernandez' Gehalt orientiert

Mit dem Transfer von Lucas Hernandez (80 Millionen Euro Ablösesumme plus rund 24 Millionen Euro Gehalt) wurde die Geldvernichtungsmaschine angeworfen - die Folgen sind bis heute fatal. Weil sich diese Zahlen schnell rumsprechen und die Mitspieler sich bei Vertragsverlängerungen daran orientieren und entsprechende Forderungen stellen. Ganz nach dem Motto: Was der eine hat, will der andere auch … und die ehemalige Führung hat dies häufig akzeptiert. Es wurde ohne Gefühl für ein funktionierendes Gebilde und allein mit Geld gehandelt, um sich öffentlichen Applaus abzuholen. David Alaba ließ man indes im Gegenzug gehen, damit Hernandez seinen Platz in der Mannschaft bekommt. Dies soll sich künftig anders gestalten.

Wird von den Verantwortlichen bei den Vertragsverhandlungen gebremst: Alphonso Davies. Getty Images

Alphonso Davies, der 13 Millionen Euro plus Prämien für eine Vertragsverlängerung möchte, wird in seinen Vorstellungen eingebremst. Auch bei Jamal Musiala (Vertrag bis 2026), der seit der WM in Katar sportlich nur noch in Ausnahmefällen überzeugt, werden die Münchner Verantwortlichen nach kicker-Informationen keine unvernünftigen Bezüge absegnen. Aus nachvollziehbaren Gründen: Potenzial bedeutet nicht gleich Leistung, außerdem wird er demnächst erst 21 Jahre alt und hat, im Vergleich zu Kane, sein Niveau noch nicht über viele Jahre bestätigt.

Schwierig wird es auch bei potenziellen Abgängen, denn: Selbst, wenn sich die Münchner Bosse festlegen sollten, gewisse Spieler im Sommer verkaufen zu wollen, müssen erst zwei weitere Parteien überzeugt werden: ein möglicher Abnehmer - und davon gibt es nicht viele, weil der Markt für einige Profis überschaubar ist - sowie der Spieler selbst, der jedoch auf seinen Vertrag beharren kann. Eine extrem komplizierte Ausgangslage also für die Kaderplaner. Denn letztlich handelt es sich dabei um einen finanziellen Teufelskreis, aus dem enorm schwer herauszukommen ist. Spannend wird daher, wie Max Eberl als künftiger Sportvorstand damit umgeht, sollte er am 28.Februar bei der Aufsichtsratssitzung bestätigt werden (worauf alles hindeutet).

Einig sind sich die Münchner Macher zumindest schon in grundsätzlichen Fragen: Es soll ein Umbruch her nach der Saison - und dafür gibt es konkrete Vorstellungen. Es komme bei der künftigen Kadergestaltung auf die richtigen Persönlichkeiten an, die (Eigen-)Verantwortung übernehmen und sich in den Dienst der Mannschaft stellen, ohne innenpolitische Motivation. Und auf eine Achse, die in den vergangenen Jahren schlicht verloren ging.

Die richtigen Spieler für dieses Vorhaben zu finden und im Gegenzug womöglich auch langjährige Profis des FC Bayern zu verkaufen, wird gewiss nicht einfach. Außerdem könnten all die Korrekturen der Misswirtschaft der vergangenen Jahre, die sich logischerweise nicht von einem Tag auf den anderen beheben lässt, unterm Strich viel Geld kosten. Im besten Fall wären es zwar hohe Ausgaben, die langfristig betrachtet aber wieder zu vernünftigem Wirtschaften und einer sinnvollen Gehaltsstruktur beitragen würden. So, wie man es eigentlich gewohnt war beim FC Bayern.

Der gesamte Text erschien erstmals in der Donnerstagsausgabe vom 15. Februar - und hier im eMagazine.