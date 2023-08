Die komplexen Gründe für den schleppenden BVB-Start

Vier Punkte aus zwei Spielen sind noch das Beste am Saisonstart von Borussia Dortmund. Es fehlt an Rhythmus, an Eingespieltheit, an kollektiver wie individueller Form, an Tempo und am Flow. Die Gründe sind komplex.

Es läuft noch nicht rund bei Emre Can & Co. IMAGO/Moritz Müller

Ein Unentschieden am zweiten Spieltag - das zählt bei Borussia Dortmund fast schon zur Tradition. Zum dritten Mal in den vergangenen vier Jahren war das nun bereits so. Das allerdings machte das 1:1 beim VfL Bochum aus Dortmunder Sicht nicht besser. Zwar steht der BVB mit vier Punkten einigermaßen okay da, doch spielerisch hinkt der Vize-Meister aus der Saison 2022/23 noch deutlich den eigenen Ansprüchen hinterher. Sowohl in Bochum als auch beim 1:0-Auftaktsieg gegen Köln war das Ergebnis schmeichelhaft, beide Partien hätten mit einem schwächeren Torhüter als Gregor Kobel auch mit einer Niederlage enden können.

"Das ist nicht unser Anspruch", sagte der neue BVB-Kapitän Emre Can, der noch nicht wieder so souverän spielt wie in der ersten Jahreshälfte, nach dem Spiel in Bochum am Samstag. Noch deutlicher wurde Mittelfeldspieler Julian Brandt, der neben Donyell Malen der formstärkste Dortmunder aktuell ist, im Gespräch mit Sport1: "Am Ende ist jeder selbst dafür verantwortlich, sich am Anfang der Saison dahin zu arbeiten, dass man auf seinem Peak ist, dass man in einer guten Verfassung ist, dass man das leistet, wozu man imstande ist. Davon haben wir einfach momentan zu wenige. Noch."

Auch die USA-Tour spielt eine Rolle

Das Wörtchen "Noch" in Brandts Ausführungen signalisiert, dass der Nationalspieler die Hoffnung auf Besserung nicht aufgegeben hat. Das wäre wohl auch reichlich verfrüht. Doch das sich etwas zum Bessern ändern muss - und das möglichst schon am Freitag im Heimspiel gegen Heidenheim - ist absolut unstrittig. Doch woran liegt es, dass den BVB-Profis der Schwung fehlt? Dass noch keine funktionierende Spielidee erkennbar ist? Dass die Stimmung im Umfeld des Klubs, der trotz des dramatisch verpassten Titels am Ende der vergangenen Saison geschlossen in die Sommerpause gegangen war, so angespannt wirkt? Die Gründe sind komplex.

Natürlich spielt dabei auch die kurze Vorbereitung eine Rolle. Die USA-Tour war wirtschaftlich wichtig, sportlich aber schwierig: lange Flugzeiten, Jetlag, unterschiedliche Trainingsplätze, teils sehr heiße Temperaturen - das zehrte an den Kräften. Zahlreiche Spieler verletzten sich dann auch während der elftägigen Tour, mussten mal tageweise aussetzen, mal für mehrere Wochen. Dass dabei Rhythmus verloren ging bzw. noch gar nicht richtig aufgenommen werden konnte, liegt auf der Hand. Dennoch wäre es zu einfach, den holprigen Start allein auf die USA-Tour zu schieben.

Im Zentrum klafft aktuell ein Loch

Ohne die Vorjahres-Leistungsträger Jude Bellingham und Raphael Guerreiro, die den Klub im Sommer in Richtung Madrid bzw. München verließen, fehlt dem Dortmunder Spiel aktuell noch eine Idee, wie der BVB seine eigentlich vorhandene Offensivpower ausspielen möchte. Zwischen Defensive und Offensive klafft ein Loch, dass die zentralen Mittelfeldspieler Can, Marcel Sabitzer und Felix Nmecha in Bochum nicht stopfen konnten. Es fehlt derzeit an Kreativität, an Selbstverständnis, an Tempo. Der Flow aus dem ersten Halbjahr, als der BVB sich 40 Punkte erspielte, ist verloren gegangen. Eine Spätfolge der am 34. Spieltag doch noch verpassten Meisterschaft? Diese Vermutung liegt zumindest nahe. Wirklich frei wirken derzeit jedenfalls die wenigsten Dortmunder.

Einzig Donyell Malen, der bislang die einzigen beiden Saisontore erzielte, und Brandt strahlen Esprit aus - wobei Brandt zuletzt auf dem Flügel verschenkt wirkte, wird seine Kreativität doch gerade im Zentrum besonders vermisst. All das führte zuletzt dazu, dass der Ball sowohl in Bochum als auch zum Start gegen Köln (1:0) zu lang in der hinteren Reihe gehalten wurde - und es den Gegnern dadurch vergleichsweise leicht gemacht wurde, Räume zuzustellen und Bälle zu erobern. Wie Terzic dieses Problem, das bereits in der Vorsaison gegen körperlich robuste Mannschaften auftrat, dauerhaft beheben möchte, ist eine spannende Frage in den nächsten Wochen. Zumal weder Ramy Bensebaini noch Julian Ryerson, die jeweilige A-Besetzung auf den beiden Außenverteidiger-Positionen, für ihre Offensivstärke bekannt sind.

Die Kritik in den sozialen Medien wächst

Bereits im Heimspiel gegen Köln führte der espritlose Vortrag zu Unmutsbekundungen seitens der Anhänger. Nach dem Remis in Bochum entlud sich der Frust vor allem in den Sozialen Medien. Geschimpft wurde über die Mannschaft, über Terzic, über Sportdirektor Sebastian Kehl und Klubboss Hans-Joachim Watzke. Ohne diese oft anonym vorgetragene Kritik überzubewerten: Die Stimmung rund um den BVB war ohne Zweifel schon mal besser.

Der Fan-Frust über den verspielten Titel spielt dabei eine Rolle, aber auch die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit auf dem Transfermarkt. Während die Konkurrenz aus Leverkusen und Leipzig auf große Shoppingtour ging und dabei durchaus kreative Lösungen wählte, verzichtete Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl auf größere Kader-Umbauten - was angesichts der zuvor gezeigten Leistungen ein durchaus nachvollziehbarer Vertrauensbeweis für jene Spieler war, die für die Aufholjagd verantwortlich waren.

Kehl verzichtete auf einen Statement-Transfer

Vor allem aber verzichtete Kehl in seinem zweiten Transfersommer auf einen öffentlichkeitswirksamen Statement-Transfer, um für positive Stimmung zu sorgen. Mehr noch: Die Personalie Nmecha rief gar starke Kritik hervor aufgrund des hohen Preises und der Social-Media-Aktivitäten des früheren Wolfsburgers. Dass der von Teilen der Fans gewünschte Abräumer Edson Alvarez von Ajax Amsterdam zu West Ham United wechselte und eben nicht zum BVB, sorgte ebenfalls für Ärger bei einigen Anhängern, die den kampfstarken Mexikaner gerne in Schwarz und Gelb gesehen hätten. Zudem sind manche Kader-Baustellen - die rechte defensive Außenbahn, die vierte Innenverteidiger-Position, der Sturm-Backup - fünf Tage vor Transferschluss noch nicht geschlossen.

Ob das zumindest vereinzelt noch geschehen wird, ist aktuell offen - auch wenn der Klub daran arbeitet. Wirtschaftliche Vernunft wird weiter groß geschrieben beim BVB, erst recht nach den wirtschaftlich harten Corona-Jahren. Ins finanzielle Risiko werden die Verantwortlichen daher nicht gehen. Dass Spieler wie Meunier oder Thorgan Hazard, die das Gehaltsbudget belasten, bislang keinen neuen Klub gefunden haben und vermutlich auch nicht mehr finden werden, verkleinert den Spielraum zusätzlich. Sowohl finanziell als auch mit Blick auf die Kadergröße.

Gegen Heidenheim muss eine bessere Leistung her

Es ist eine Gemengelage, die für den BVB nicht frei von Risiko ist. Neben guten Ergebnissen müssen daher schnell auch bessere Leistung her, um den Druck auf alle Beteiligten zu verringern. Die Chance dazu bietet sich am Freitag gegen den Aufsteiger aus Heidenheim. Anschließend geht es in die Länderspielpause, ehe im September die englischen Wochen starten. Spätestens dann sollte die Borussia ins Rollen gekommen sein, um die lauter werdenden Kritiker Lügen zu strafen und nicht früh in der Saison bereits in eine veritable Krise zu geraten.