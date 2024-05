Die Klubs mit den meisten Halbfinalteilnahmen im DFB-Pokal

Eintracht Frankfurt: 15 Teilnahmen (acht Finaleinzüge - fünf Titel)

Lange ist es nicht her, dass die Eintracht Pokalsieger wurde. 2018 besiegten die Hessen den FC Bayern mit 3:1 in Berlin. Insgesamt nahm die SGE 15-Mal an einem Halbfinale teil - in Stuttgart könnte sie im Ranking vorrücken. IMAGO/osnapix