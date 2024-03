Die Kiel-Kultur: "Wir erzählen nicht so viel, wir machen"

Der gesperrte Kapitän Philipp Sander und Mikkel Kirkeskov halfen unter der Woche bei Holstein Kiel II in der Regionalliga Nord aus - und ernteten Lob von Trainer Marcel Rapp. Gegen den Karlsruher SC wollen die Störche sich anders zeigen als im "eher ungewöhnlichen Spiel" bei Hertha BSC.

Die Zweitvertretung von Holstein Kiel, aktuell Dritter in der Regionalliga Nord, durfte sich am Mittwochabend im Topspiel gegen den SV Meppen über prominente Unterstützung freuen. Der in der 2. Liga gelbgesperrte Profi-Kapitän Philipp Sander lief 90 Minuten lang auf und steuerte beim 3:3 einen Treffer bei, Routinier Mikkel Kirkeskov spielte 84 Minuten lang. Dass eine solche Einstellung keine Selbstverständlichkeit ist, weiß auch Trainer Marcel Rapp.

"Das ist ja auch ein Zeichen, dass der Kapitän von der ersten Mannschaft in der zweiten Mannschaft spielt und sein Ego abwirft. Ich glaube, das ist die Kultur bei Holstein Kiel. Es war letztes Jahr schon bei Hauke Wahl so", erinnerte sich der Coach an seinen Kapitän der Vorsaison, der ebenfalls ein Spiel in der Regionalliga absolvierte. "Auch Mikkel Kirkeskov ist ja ein sehr erfahrener Spieler, der vielleicht auch sagen könnte: "Ich brauche nicht in der Regionalliga zu spielen, mir reicht das Training." Trotzdem sagen sie, dass sie spielen wollen, um maximal zu performen, wenn sie dann in der 2. Liga ranmüssen", lobte Rapp und unterstrich das Motto der Störche: "Wir erzählen nicht so viel, sondern wir machen einfach Dinge, die uns besser machen."

Besser machen wollen die Kieler ihre Sache auch nach dem 2:2 in Berlin, wo sie nach 0:2-Rückstand spät immerhin noch einen Punkt mitnehmen konnten. "Wir werden uns etwas einfallen lassen und versuchen, Schlüsse aus dem Spiel in Berlin zu ziehen, wo wir alle gesehen haben, dass wir viel den Ball hatten, aber gefühlt nicht so viel damit anfangen konnten. Das ist eher ungewöhnlich für uns", analysierte Rapp vor dem Duell gegen den Karlsruher SC am Samstag (13 Uhr).

Wenn der Spielplan rauskommt, dann schaue ich schon immer als erstes, wann wir gegen den KSC spielen. Marcel Rapp

Für den 44-jährigen Ex-Profi ist es eine besonderes Partie, schließlich durchlief er die Jugend des KSC und sammelte 69 Einsätze für die zweite sowie acht für die erste Mannschaft. Der Coach freut sich auf das Wiedersehen mit alten Bekannten. "Wenn das Spiel dann losgeht, ist es ein ganz normales Spiel. Trotzdem: Wenn der Spielplan rauskommt, dann schaue ich schon immer als erstes, wann wir gegen den KSC spielen."

Die Karlsruher präsentierten sich zuletzt in starker Verfassung und feierten zwei 4:0-Siege in Folge. "Es ist eine Mannschaft, die sehr laufstark ist, sehr kompakt verteidigt und egal welcher Stürmer bei ihnen spielt, er schießt ein Tor. Da muss man auf der Hut sein", schätzte Rapp ein, der dem kommenden Gegner einen "guten Zusammenhalt" attestierte.

Bei den Kielern werden neben dem gesperrten Sander auch die verletzten Fiete Arp und Aurel Wagbe weiterhin fehlen. Hinter Alexander Bernhardsson, den Probleme an der Bauchmuskulatur plagen, und Steven Skrzybski (Oberschenkelzerrung) steht noch ein Fragezeichen.