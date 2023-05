Die Kehrtwende bei Siersleben - wechselt Paulo Otavio nach Russland?

Anders als ursprünglich geplant wird Tim Siersleben wohl doch nicht zum VfL Wolfsburg zurückkehren. Aufstiegsaspirant 1. FC Heidenheim möchte den Verteidiger gerne weiter verpflichten. Paulo Otavio könnte derweil in Russland landen.

Paulo Otavio (l.) und Tim Siersleben werden in der kommenden Saison wohl nicht in Wolfsburg spielen.

"Tim wird im Sommer zurückkehren", sagte VfL-Manager Marcel Schäfer im Dezember, "er hat sich top entwickelt in Heidenheim." Am zweiten Teil dieser Aussage hat sich nichts geändert, eine Rückkehr von Leihspieler Tim Siersleben zum VfL ist mittlerweile aber sehr unwahrscheinlich. Der Erstligist hat gerade den Transfer des Schweizer Nationalspielers Cedric Zesiger perfekt gemacht und ist guter Dinge, auch Micky van de Ven über diesen Sommer hinaus halten zu können. Für Siersleben, wie dieses Duo ebenfalls ein Linksfuß, bliebe da kaum Aussicht auf Einsatzzeit. Die er andernorts ziemlich sicher bekäme.

Siersleben ist begehrt, die besten Karten im Poker um den Abwehrmann hat aber der Zweitligazweite Heidenheim. Dort entwickelte sich der 23-jährige Leihspieler in dieser Saison in seinem zweiten Jahr endgültig zur Stammkraft und hat seinen Anteil daran, dass der FCH mit 31 Gegentoren die zweitbeste Defensive der Liga stellt. Siersleben, der im Mai 2021 beim 2:3 gegen Mainz sein bislang einziges Bundesligaspiel für Wolfsburg absolvierte, könnte im Falle des Aufstiegs dauerhaft zum Team von Trainer Frank Schmidt stoßen.

Eine weitere Leihe ist angesichts des bis 2024 gültigen Vertrags in Wolfsburg zunächst einmal zwar nicht möglich, eine Variante aber ist es, dass der VfL noch einmal mit dem Eigengewächs, das 2016 vom 1. FC Magdeburg gekommen war, verlängert und ihn ein weiteres Mal verleiht. Oder aber, was wahrscheinlicher ist: Es kommt in diesem Sommer zum endgültigen Abschied. Erster Ansprechpartner ist dabei der FCH, der sein Transferinteresse bereits hinterlegt hat.

ZSKA Moskau zeigt Interesse an Paulo Otavio

Klar ist bereits, dass Paulo Otavio den VfL nach dieser Spielzeit verlässt, die Parteien konnten sich nicht auf eine weitere Zusammenarbeit verständigen. Vor allem im finanziellen Bereich waren die Vorstellungen zu weit voneinander entfernt. Wohin die Reise des Brasilianers, der aktuell an einem Riss der Syndesmose laboriert, geht, ist noch unbekannt. Eine heiße Spur führt nach kicker-Informationen nach Russland, wo der ZSKA Moskau der künftige Klub des Linksverteidigers werden könnte.