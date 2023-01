Die Kehrseite des Ancelotti-Effekts? Reals Probleme zum Auftakt der heißen Phase

Den Nimbus der Unbezwingbarkeit hat Real Madrid verloren - ausgerechnet jetzt, wo es anfängt, um Titel zu gehen. Rund um Carlo Ancelotti werden da Erinnerungen wach.

Für Barça geht es am Sonntag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) um mehr. Der Liga-Clasico, selbst wenn die Katalanen in der Tabelle wieder vorne sind, war an Real gegangen, das zudem auf eine vergangene Saison mit Meisterschaft und Champions-League-Sieg zurückblicken kann. Barcelona ist durch seinen finanziellen Drahtseilakt und die sportlichen Tiefschläge der jüngeren Vergangenheit weitaus mehr in der Bringschuld, wenn im Finale der Supercopa der erste Titel dieser spanischen Saison vergeben wird.

Für das Team von Xavi, bei den Buchmachern leichter Favorit, spricht momentan auch mehr. Im schwierigen Auswärtsspiel bei Atletico Madrid hielten die Katalanen hinten die Null, während sie vorne in der einzigen richtig starken Phase zuschlugen - und das sogar ohne den gesperrten Torgaranten Robert Lewandowski.

Wo der Erzrivale Eigenschaften aufweist und Spiele gewinnt, die einen Meisterschaftsanwärter auszeichnen, ist Real Madrid - wie schon in der Phase vor der WM-Pause - außer Form. All die Coolness und Abgezocktheit der Vorsaison, heuer eher beim FC Barcelona zu finden, haben sich seit Wochen verflüchtigt. Wie auch die Leistungen eigentlicher Leistungsträger.

Vorne harmlos, hinten anfällig

Vinicius Junior fängt wieder an, sich regelmäßig zu verzetteln, Fede Valverdes Gewaltschüsse rauschen nur noch am Tor vorbei, das selbst Ballon-d'Or-Gewinner Karim Benzema aus dem Spiel heraus kaum noch trifft. Vor allem bei Routiniers wie Luka Modric macht sich zudem die WM-Belastung bemerkbar und in der selten identisch besetzten Viererkette, die in Abwesenheit des immer wieder verletzten Dani Carvajal oft ohne gelernten Rechtsverteidiger aufläuft, erlauben sich die Königlichen fatale Fehler. Beim 1:2 bei Villarreal sogar nur 20 Sekunden nach Wiederanpfiff.

"Auf diesem Niveau gibt es keine einfachen Spiele", mahnte Trainer Carlo Ancelotti nach dem erst im Elfmeterschießen gewonnenen Supercopa-Halbfinale gegen den FC Valencia. Zur Wahrheit gehört aber eben auch, dass es sich nachlässige Madrilenen oft selbst schwer machen. "Es ist offensichtlich, dass das Team nicht auf seinem normalen Level performt", räumt der Italiener ein, der nicht glaubt, "dass es ein Problem körperlicher Natur ist".

Einbruch unter Ancelotti? Real hat's schon mal erlebt

Also Kopfsache? 2021/22 war genau das noch die ganz große Stärke der Königlichen gewesen, die sowohl in der Liga als vor allem auch in der spektakulären Champions-League-Saison wieder und wieder das vermeintlich Unmögliche möglich gemacht hatten. Laugt das irgendwann aus? Funktioniert Ancelottis Art der Ansprache über einen längeren Zeitraum nicht? Probleme, die vor dem Finale der Supercopa, der Klub-WM (ab 1. Februar) und dem Achtelfinale in der Champions League gegen Liverpool (21. Februar und 15. März) natürlich zur Unzeit kommen.

Da werden bei Real unweigerlich auch Erinnerungen an die Spielzeit 2014/15 wach, die zweite Saison von Ancelottis erster Amtszeit in Madrid. Nachdem im Jahr zuvor der bis dato letzte Pokalsieg und ganz besonders natürlich der lang ersehnte zehnte CL-Titel ("La Decima") gewonnen worden waren, ging den Königlichen in der Rückrunde die Puste und sie selber ohne nennenswerten Titel aus. Daraufhin war Ancelotti damals entlassen worden.