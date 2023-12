Die Kategorien der kicker-Rangliste seit Winter 2020/21

Die Rangliste des deutschen Fußballs wurde von der kicker-Redaktion immer wieder weiterentwickelt, die jüngsten Neuerungen gab es im Winter 2020/21.

Warum wurde das "Blickfeld" gestrichen?

In der Bundesliga gibt es drei statt vier Kategorien - "Weltklasse", "Internationale Klasse" und "Nationale Klasse". Die vierte Kategorie "Blickfeld" wurde gestrichen, das Feld der Auserwählten so verkleinert.

Damit geht einher, dass alle Spieler der Rangliste mit Platzierungen versehen sind - im "Blickfeld" waren sie bisher alphabetisch gelistet. Zudem hat die dritte Kategorie einen neuen Namen erhalten: Die "Nationale Klasse" hat die Rubrik "Im weiteren Kreis" abgelöst.

Diese ältere Bezeichnung war mit der Einführung der Rangliste in den 1950er Jahren entstanden. Bei der Betrachtung der Nationalmannschaft benannte der kicker so den erweiterten Kreis der Kandidaten für den Bundestrainer, andere standen darüber hinaus "nur" in seinem "Blickfeld".

Was bedeutet "Neu auf dem Radar"?

Mit "Neu auf dem Radar" wurde eine neue Rubrik eingeführt. Wer es nicht in die Rangliste schafft, kann dort Erwähnung finden. Die Rubrik ist nicht Teil des Rankings, sondern präsentiert frische Kräfte, die man für künftige Ranglisten im Auge behalten sollte. Im Winter vor eineinhalb Jahren tauchte dort sowohl ein Frühreifer wie Dortmunds Youssoufa Moukoko (16) als auch ein damals 25-Jähriger wie Union Berlins Sheraldo Becker auf. Oder auch Zugänge, die neu in die Liga kamen.

Entscheidend ist: Die Kandidaten dürfen vor Beginn des jeweiligen Bewertungszeitraums noch keine tieferen Spuren in den Topligen Europas oder den großen internationalen Wettbewerben der UEFA hinterlassen haben. 50 Einsätze inklusive Länderspiele vor Beginn des jeweils zu bewertenden Halbjahrs dienen hierbei als Grenzwert.

Wie wird unterhalb der Bundesliga eingestuft? Und im Ausland?

In den anderen Ligen gibt es ebenfalls seit Winter 2020/21 Neuerungen. In der 2. und 3. Liga folgt auf die erste Kategorie "Herausragend" nun "Auffällig" als zweite Kategorie - wobei auch dort die Spieler nicht mehr alphabetisch geordnet, sondern nach Leistungskriterien platziert werden.

Die Veränderungen bei den Ranglisten der Deutschen im Ausland sind in der "Spitzenklasse" wie in der Bundesliga, in der "Mittelklasse" wie in der 2. und 3. Liga. Unverändert bleiben die grundsätzlichen Kriterien, die alle Ranglisten-Spieler erfüllen müssen.

Timeline: Alle kicker-Ranglisten der Bundesliga auf einen Blick