"Die Karten sind komplett offen": Johannes träumt von der WM

Stina Johannes hat mit der Nachfolge von Merle Frohms bei Eintracht Frankfurt ein schweres Erbe angetreten. Doch die 23-Jährige hielt stand und darf sich heute berechtigte Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme machen. Dafür gilt es an diesem Mittwoch zunächst die Hürde des vorläufigen 29-köpfigen WM-Kaders zu nehmen.

"Mit dem Sieg über Wolfsburg haben wir einen Riesenschritt gemacht. Wir können sehr zufrieden sein mit dieser Bundesligasaison", zieht Stina Johannes ein positives Fazit der gerade erst abgelaufenen Bundesliga-Saison. Vier Jahre hatte Johannes zuvor für die SGS Essen gespielt, vor ihrem Engagement bei der Eintracht auch drei Monate beim japanischen Erstligisten INAC Kobe Leonessa. Während sie in der Vorbereitung noch Rückenprobleme zurückgeworfen hatten, lief seit Spiel eins alles perfekt. "Ich bin seit dem ersten Saisonspiel fit, habe kein einziges Training verpasst. Ich habe mich von Spiel zu Spiel weiterentwickelt und möchte darauf in der nächsten Saison aufbauen", stellt Johannes klar.

Lediglich 22 Gegentore in 22 Spielen belegen das - bessere Werte haben nur Meister FC Bayern (8) und der Zweitplatzierte VfL Wolfsburg (17). "Ich kann hier hauptberuflich Fußball spielen. In Essen habe ich noch nebenbei studiert, aber hier liegt der Fokus komplett auf dem Sport. Wir haben Unterstützung aus der medizinischen Abteilung, alles ist super organisiert. Ich habe mehr Zeit für den Sport, für mich, für die Regeneration - das ist ein Gesamtkonstrukt, das einfach passt", erklärt Johannes ihre Leistungen.

Drei Talente konkurrieren um Platz hinter Frohms und Berger

Die Vergleiche mit ihrer Vorgängerin Frohms hört die 1,77 Meter große Torfrau dagegen gar nicht so gern - auch wenn sie der deutschen Nationaltorhüterin großen Respekt zollt: "Merle ist eine sehr gute Torhüterin und zu Recht Deutschlands Nummer eins. Sie hat eine sehr gute Europameisterschaft gespielt und ich gehe davon aus, dass sie auch eine gute Weltmeisterschaft spielen wird. Aber sie ist auch fünf Jahre älter als ich. Ich schaue eher auf Gleichaltrige oder jüngere Torhüterinnen, die nachkommen. Vor allem aber muss meine eigene Leistung erst mal stimmen."

Und da diese Leistung in der abgelaufenen Saison definitiv gestimmt hat, ist die 23-Jährige auch ins Blickfeld von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg geraten und darf sich berechtigte Hoffnungen auf den erweiterten WM-Kader machen, der diesen Mittwoch bekanntgegeben wird. Zuletzt stand sie für die Länderspiele der DFB-Frauen gegen die Niederlande und Brasilien im Kader. Neben der als Nummer eins gesetzten Merle Frohms und der als Nummer zwei eingeplanten Ann-Katrin Berger (FC Chelsea) wird der der dritte Platz wahrscheinlich unter Johannes und Bayern Münchens Keeperin Maria Luisa Grohs ausgemacht. Doch auch andere junge Torhüterinnen haben in dieser Saison bereits DFB-Luft geschnuppert, wie zum Beispiel die erst 18-jährige Ena Mahmutovic vom MSV Duisburg.

"Da wird dann so oder so Fußball gespielt"

"Es gibt drei junge Torhüterinnen im Blickfeld des DFB, und ich bin eine davon. Wer es am Ende in den Kader schaffen wird, muss man sehen. Da sind die Karten komplett offen. Ich bin froh, im Blickfeld zu sein und habe versucht, die ganze Saison über Gas zu geben, bestmöglich zu spielen und mich anzubieten - den Rest kann ich nicht kontrollieren", bleibt Johannes realistisch, die sich die Zeit vom 20. Juli bis 20. August, wenn die WM in Australien und Neuseeland ausgetragen wird, definitiv freigehalten hat. "Sollte es nicht für den WM-Kader reichen, haben wir in der zweiten Juli-Hälfte Vorbereitung. Da wird dann so oder so Fußball gespielt", lacht die Torhüterin.

Dass nach der ersten Nominierung erst einmal Urlaub für die Spielerinnen ansteht, ist für Johannes kein Problem, sie kann abschalten: "Ich differenziere immer zwischen meinem Privat- und dem Sportleben. Ich habe Unternehmungen mit Freunden und der Familie geplant. Wir Frankfurterinnen haben ja schon ein paar Tage früher frei und ich habe schon vor, diese Tage auch gut zu nutzen. Danach werde ich sehen, wie schnell ich wieder am Ball bin." Mitte Juli auf jeden Fall…