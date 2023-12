Alle fünf deutschen Skispringer haben sich souverän für den Auftakt der 72. Vierschanzentournee qualifiziert. Ein Überblick über die K.-o.-Duelle der DSV-Adler in Oberstdorf am Freitag.

Am Freitag (17.15 Uhr, LIVE! bei kicker) geht das erste Tournee-Springen wie gewohnt am Schattenberg in Oberstdorf über die Bühne. Alle fünf deutschen Springen haben die Qualifikation am Donnerstag nicht nur überstanden, sondern konnten durchweg überzeugen. Mit Andreas Wellinger und Karl Geiger zeigten zwei der Favoriten auch gleich ihre klasse Form.

Mit 25 K.-o.-Duellen startet der Wettkampf in Oberstdorf. Gegen wen treten die deutschen Skispringer an? Ein Überblick (Die Zahl in der Klammer gibt die Platzierung in der Qualifikation an):

Andreas Wellinger (1/Ruhpolding) - Kasperi Valto (50/Finnland)

Karl Geiger (2/Oberstdorf) - Erik Belshaw (49/USA)

Philipp Raimund (4/Oberstdorf) - Svyatoslaw Nazarenko (47/Kasachstan)

Pius Paschke (9/Kiefersfelden) - Junshiro Kobayashi (42/Japan)

Stephan Leyhe (12/Willingen) - Aleksander Zniszczol (39/Polen)

Italiener fordern Kraft und Granerud

Der Österreicher Andreas Kraft, der fünf der bislang acht Weltcup-Springen für sich entscheiden konnte und Gesamtführender im Weltcup ist, bekommt es als Siebter der Qualifikation mit Andrea Campregher (Italien/44.) zu tun. Titelverteidiger Halvor Egner Granerud (Norwegen/16.) hat mit Giovanni Bresadola (35.) ebenfalls einen Italiener als Gegner. Peter Prevc (Slowenien) landete hinter Wellinger und Geiger auf Platz drei und trifft auf Eetu Nousiainen (Finnland/48.).