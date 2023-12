Die K.-o.-Duelle der Deutschen in Garmisch-Partenkirchen

Alle neun deutschen Skispringer haben sich für das Neujahrsspringen der Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen qualifiziert. Diese Duelle warten auf die DSV-Adler.

Am Montag (ab 14 Uhr, LIVE! bei kicker) geht das traditionelle Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen über die Bühne. Alle neun deutschen Springer haben die Qualifikation am Sonntag überstanden. Andreas Wellinger erzielte die Tagesbestweite, musste sich allerdings nach Problemen bei der Landung mit Platz zwei hinter dem Slowenen Anze Lanisek begnügen.

Wer springt gegen wen? Ein Überblick

Mit 25 K.-o.-Duellen startet der Wettkampf in Garmisch-Partenkirchen. Gegen wen treten die deutschen Skispringer an? Ein Überblick (Die Zahl in der Klammer gibt die Platzierung in der Qualifikation an):

Andreas Wellinger (Ruhpolding/2.) - Danil Wassiljew (Kasachstan/49.)

Constantin Schmid (Oberaudorf/9.) - Gregor Deschwanden (Schweiz/42.)

Philipp Raimund (Oberstdorf/12.) - Kristoffer Eriksen Sundal (Norwegen/39.)

Stephan Leyhe (Willingen/13.) - Roman Koudelka (Tschechien/38.)

Felix Hoffmann (Goldlauter/24.) - Valentin Foubert (Frankreich/27.)

Pius Paschke (Kiefersfelden/25.) - Kasperi Valto (Finnland/26.)

Karl Geiger (Oberstdorf/35.) - Alex Insam (Italien/16.)

Martin Hamann (Aue/44.) - Peter Prevc (Slowenien/7.)

Luca Roth (Messstetten/48.) - Manuel Fettner (Österreich/3.)

Weitere Duelle u.a.:

Anze Lanisek (Slowenien/1.) - Piotr Zyla (Polen/50.)

Stefan Kraft (Österreich/6.) - Antti Aalto (Finnland/45.)

Ryoyu Kobayashi (Japan/17.) - Eetu Nousiainen (Finnland/34.)