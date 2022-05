"Die Jungs waren wieder besser als alle anderen - das werde ich mir nicht kleinreden lassen"

Der FC Bayern steht gegen den VfB Stuttgart unter Beobachtung. Julian Nagelsmann hinterfragt nach der Pleite in Mainz seinen eigenen Ansatz.

An die Eigenverantwortung appelliert Julian Nagelsmann bei seinen Spielern, die nach dem 1:3 in Mainz und der anschließenden Reise nach Ibiza am Sonntag gegen Stuttgart (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) unter Zugzwang stehen. Gefordert ist eine Reaktion vom FC Bayern, die gleichzeitig Auswirkung hat auf den Abstiegskampf der Bundesliga.

Die Pleite am vergangenen Samstag hat wieder mal gezeigt, dass die Münchner frischen Wind benötigen, das stellte Nagelsmann auch am Freitagmorgen auf der Pressekonferenz - zwischen den Zeilen - klar. Direkt nach der Niederlage in Mainz hatte er in der Mixed Zone deutliche Worte in Richtung seiner Mannschaft gefunden, gleichzeitig aber auch das große Ganze hinterfragt. "Ob das immer so sinnvoll ist nach dem Spiel", hinterfragte er nun sich selbst. "Da ging es aber nicht nur um die Mannschaft, das hat man ja durchgehört. Es ging darum, dass wir insgesamt mutig sind, Entscheidungen zu treffen." Entscheidungen im Kader, Entscheidungen auf dem Transfermarkt.

"Ich bin einer", ergänzte Nagelsmann, "der den sehr starken Drang hat, Dinge zu verändern, auch wenn vieles vielleicht gut läuft. Mit der Zeit mitzugehen, Dinge anzupassen. Gerade in Phasen, in denen es eigentlich sehr gut läuft. Das ist ja das Entscheidende, dass man da eben nicht auf den Erfolg vertraut, sondern immer wieder versucht, ihn auszubauen und Dinge anzupassen."

Dabei würden dann hin und wieder die falsche Worte fallen: "Ich habe schon eine Gabe, dass ich emotional bin direkt nach dem Spiel, aber trotzdem noch relativ reflektiert vor die Medienvertreter treten kann. Manchmal habe ich das Herz auf der Zunge und sage einen Tick zu viel, was euch dann doch gar nichts angeht. Es ging nicht darum, die Mannschaft in die Pfanne zu hauen. Es weiß jeder, dass wir in Mainz kein gutes Spiel gemacht haben."

Nagelsmann verteidigt sein Team

Trotzdem will Nagelsmann die Saison nicht von der Nicht-Leistung in Mainz überschatten lassen. "Die Spieler haben dieses Jahr in der Meisterschaft wieder eine herausragende Leistung gezeigt mit sehr vielen Toren und sehr wenigen Gegentoren, mit - gerade in der Hinrunde - begeisterndem Fußball." Aber eben fast nur in der Hinrunde. "Das werde ich mir nicht kleinreden lassen, weil wir in Mainz mal beschissen gespielt haben. Die Jungs waren in der Bundesliga wieder besser als alle anderen, und das versuchen wir in den letzten zwei Spielen zu unterstreichen." Am besten direkt mit einem Ausrufezeichen gegen den VfB.