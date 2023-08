Die Jugend als Säule - Hecking: "Müssen uns wieder was aufbauen"

Mit "Schwergewichten" wie Schalke kann der 1. FC Nürnberg wirtschaftlich nicht mithalten. Der starke Nachwuchs macht Sportvorstand Dieter Hecking aber Hoffnung.

Nach der enttäuschenden Vorsaison in der 2. Bundesliga hält sich Sportvorstand Dieter Hecking diesmal mit Blick auf Saisonziele zurück. "Ich verbiete niemandem, von einem Aufstieg zu träumen. Man darf diese Ambitionen nie verlieren, muss aber auch realistisch sein. Wir sind mittlerweile vom Etat her kein Topverein mehr, da sind andere deutlich besser unterwegs", sagte der 58-Jährige in einem Interview mit dem "Weser Kurier". Die Vereinsführung hatte im vergangenen Jahr Platz eins bis sechs ausgegeben. Am Ende zitterte der Club bis zum letzten Spieltag um den Klassenerhalt.

Die Konkurrenz ist groß, aus den ersten beiden Saisonspielen holten die Franken nur einen Punkt. Viele sprechen einmal mehr von der stärksten 2. Liga der Geschichte. "Wenn zwei Schwergewichte wie Hertha oder Schalke aus der Bundesliga runterkommen, können wir wirtschaftlich nicht mithalten. Wir können einfach nur gute Arbeit leisten", sagte Hecking. "Wir haben ein sehr gutes Nachwuchsleistungszentrum, um das uns viele in Deutschland beneiden. Wir integrieren immer mehr eigene Talente in den Profikader."

Jugend forscht in Nürnberg

Dass die Integration schon weit fortgeschritten ist, beweist der Blick auf die Einsatzzeiten von Jugendspielern. Schon in der vorangegangen Saison thronte der 1. FC Nürnberg ligaintern mit großem Vorsprung auf dem ersten Platz bei der Kategorie Einsatzminuten von U-20-Spielern. Mit der Ernennung von Cristian Fiel zum neuen Cheftrainer wird der von Hecking angestrebte Weg - nach dem kurzem Intermezzo von Markus Weinzierl - nun weitergegangen.

Besonders das Spiel gegen Hannover bestätigt die gute Arbeit, die im Nürnberger NLZ geleistet wird. Der erst 17-jährige Can Uzun (kicker-Note 2) rettete dem Club bei seinem Startelf-Debüt im heimischen Max-Morlock-Stadion mit einem Doppelpack einen Punkt, Nachwuchsspieler Ali Loune (kicker-Note 3) trug anstelle des enttäuschenden Routiniers Johannes Geis (kicker-Note 5) bei seinem Zweitliga-Debüt sichtlich zur Stabilisation in der zweiten Halbzeit bei. Youngster Nathaniel Brown setzte sich im Duell mit dem deutlich erfahreneren Tim Handwerker um die Position als Stamm-Linksverteidiger durch. Und wie Doppeltorschütze Uzun schon angekündigte: "Das war der Anfang" - dies bleibt zumindest nach der letzten Seuchensaison für den FCN zu hoffen.

Im Falle von Uzun zeigt sich aber auch schnell, dass auf Transfer-Einnahmen angewiesene Vereine wie der 1. FC Nürnberg Probleme haben, ihre besten Jugendspieler zu halten. Um den 17-Jährigen kursierten schon nach seinen ersten Profieinsätzen in der vergangen Saison Gerüchte über einen möglichen Wechsel zu Bayern München oder zu einem türkischen Top-Klub aus Istanbul. Zumindest in dieser Spielzeit soll der Deutsch-Türke dem FCN aber noch erhalten bleiben.

Doch nicht nur sportlich lohnt sich für den Club der Einsatz von Jugendspielern. Denn in der neuen Saison wird die Nachwuchssäule im Rahmen der TV-Geldervergabe noch attraktiver: Unter den 36 Vereinen in den ersten beiden deutschen Profiligen wird anteilig an dem Einsatz der Nachwuchsspieler 47,5 Millionen Euro verteilt - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zur vergangen Saison. Der in der letzten Spielzeit erreichte dritte Platz würde dem FCN somit zusätzliche Mehreinnahme im niedrigen siebenstelligen Betrag versprechen. Mit Jens Castrop, Uzun, Brown und Loune stehen bei den Franken einige Talente parat, die im neuen Jahr Hecking und Finanzvorstand Niels Rossow auf einen zusätzlichen warmen Geldregen hoffen lassen.

Das Stadion als wichtiger Baustein für die Zukunft

Für den Sportvorstand bleibt der FCN derweil "eine Größe in der Geschichte des deutschen Fußballs". Mit dem geplanten Umbau des Stadions habe der Verein zudem ein riesiges Projekt vor der Brust, dessen Realisierung sehr wichtig sei. "Ein reines Fußballstadion wäre wunderbar für unsere Fans. Auch das zeigt: Wir sind nach wie vor ein großer Verein, und das lassen wir uns auch nicht nehmen - aber die Gegenwart ist herausfordernd. Wir müssen uns erst wieder etwas aufbauen, um mit anderen Vereinen mithalten zu können", befand Hecking.

Eine Machbarkeitsstudie hatte einen Vollumbau des Max-Morlock-Stadions empfohlen. Die Stadionumgestaltung soll unter denkmalschutzgerechter Integration der achteckigen Grundform und der Haupttribünenfassaden geschehen. Die Laufbahn soll weg, die Fans dadurch näher an das Spielfeld. Weitere Flächen für andere Sportarten sind im Stadionumfeld ebenfalls vorgesehen. Der Stadtrat hat bereits grünes Licht für die weitere Planung gegeben. Die Verantwortlichen wollen nun in Austausch mit der Bürgerschaft treten.