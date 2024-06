Die jüngsten und ältesten Spieler beim Truckscout24 Final4

Am Wochenende kämpfen die vier besten Mannschaften der laufenden Saison um den Titel in der EHF Champions League. Dabei treten Spieler ganz unterschiedlicher Altersklassen gegeneinander an, doch welche Vereine haben die jüngsten und die ältesten Spieler im Kader?

Mit 17 Jahren ist Kiels Ben Janos Szilágyi der jüngste Spieler beim Truckscout24 Final4. Sascha Klahn