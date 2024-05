Die jüngsten und ältesten, kleinsten und größten Spieler der Champions League

Der Älteste: Pepe (FC Porto)

Ganz so alt wie die Nummer auf dem Trikot von Portos Torwart Diogo Costa ist Pepe noch nicht. Der Verteidiger ist aber mittlerweile 40 Jahre alt. Bei Yamals Geburt im Juli 2007 hat Pepe schon 18-mal in der Champions League gespielt. Am zweiten Spieltag werden sich Pepe und Yamal übrigens im direkten Duell gegenüberstehen. IMAGO/GlobalImagens