Die Joker stechen: BFC fügt Babelsberg erste Saison-Niederlage zu

Bereits am Donnerstagabend wurde der 10. Spieltag in der Regionalliga Nordost eingeläutet. Der zweitplatzierte SV Babelsberg unterlag dabei dem BFC Dynamo, es war die erste Niederlage im zehnten Saisonspiel. Primus BAK könnte so am Sonntag in Meuselwitz seine Tabellenführung ausbauen.

Erste Niederlage für den SV Babelsberg in dieser Spielzeit, der BFC Dynamo gewann am Donnerstagabend verdient mit 2:1. Dabei machte Babelsberg zu Beginn ordentlich Druck, führte nach dem zweiten Eckball bereits mit 1:0: Gladrow kam zum Abschluss, sein Ball wurde unhaltbar unter die Latte abgefälscht (2.). Der amtierende Meister hatte so seine Probleme mit dem Anfangs-Elan des Gegners, konnte sich dann aber befreien und Chancen kreieren. Beck vergab die dickste auf den Ausgleich. Dann aber nahm Euschen Maß und setzte einen Distanzschuss zum verdienten 1:1-Halbzeitstand in die Maschen (33.). Nach Wiederanpfiff fehlten zunächst zwingende Offensivaktionen, Mitte der Hälfte aber machte die Heimelf wieder Druck: Euschen vergab per Kopf noch die Führung, dann aber legte Suljic nach Traumpass Kleihs den Ball am Keeper vorbei und stellte auf 2:1 (80.) - beide Akteure waren zuvor eingewechselt worden. In den Schlussminuten war weiter nur der BFC am Drücker, Keeper Klatte verhinderte gegen Euschen und Suljic eine höhere Niederlage.

TeBe will nachlegen

Am Freitag geht es mit zwei Partien weiter: So treffen mit der VSG Altglienicke (7.) und dem 1. FC Lok Leipzig (5.) zwei Teams aus den oberen Gefilden aufeinander. Eine Kulisse wie im jüngsten Leipziger Derby (rund 7000 Zuschauer) ist zwar nicht zu erwarten, dennoch dürfte das Spiel gegen die offensivstarken Berliner (17 Tore) zum Gradmesser dafür werden, in welche Richtung sich die Saison für Lok entwickeln könnte. Auswärts läuft es noch nicht wie gewünscht, lediglich ein Sieg konnte die Mannschaft von Trainer Almedin Civa da einfahren. Am Freitag soll der zweite hinzukommen, der Coach kann dabei auf die Rückkehrer Ziane und Altigan setzen. Ebenfalls ein Kandidat für die Startelf: Offensivakteur Sascha Pfeffer (36), der gerade seinen zweiten Frühling erlebt.

Tennis Borussia Berlin (17.) würde nach dem ersten Saisonsieg natürlich gerne nachlegen, muss dazu zu Rot-Weiß Erfurt (4.). "Wahrscheinlich war das der Knotenlöser", so die Hoffnung von Abu Njie, Trainer von TeBe, nach dem jüngsten Erfolg. Erfurt gewann seine letzten beiden Partien und würde mit einem weiteren Dreier seinen Platz in der Spitzengruppe unterstreichen.

Energie gegen Viktoria

Drei Partien warten dann am Samstag. Energie Cottbus (3.) will seine Heimserie gegen Viktoria Berlin (13.) ausbauen und damit den Kontakt zur Spitze halten. Helfen soll dabei wieder ein Mann: Eric Hottmann, im Sommer von Türkgücü München gekommen, scheint nach seinem Dreierpack gegen Hertha II angekommen zu sein in Cottbus: "Bei unserer Qualität macht es auch Spaß, ins Spielen zu kommen. Da sieht man dann, was möglich ist", so der ehemalige U-Nationalspieler nach dem jüngsten 5:1-Erfolg.

Chemie Leipzig (8.) empfängt derweil Hertha BSC II (11.), beide Teams mussten am vergangenen Wochenende dem Ergebnis nach klare Niederlagen hinnehmen und wollen natürlich eine entsprechende Reaktion zeigen. Auch für den SV Lichtenberg (14.) verlief das letzte Wochenende mit einer 0:6-Klatsche schmerzhaft, nun könnten die Berliner mit einem Sieg zu Gegner Chemnitzer FC (9.) aufschließen - eng geht es zu in der unteren Tabellenhälfte. Der CFC allerdings will nach dem jüngsten Heimsieg gegen Luckenwalde nachlegen: "Das ein oder andere Lächeln war in dieser Woche mehr dabei", so Cheftrainer Christian Tiffert, der vor dem nächsten Gegner warnt: "Sie haben ein sehr gutes Umschaltspiel." Man könne gegen einen Gegner, der eine solch hefige Niederlage erlitten habe, entweder eine offensive Trotzreaktion oder eine defensive Grundhaltung erwarten, und diese Unsicherheit mache die Aufgabe nicht leichter.

Primus vor Pflichtaufgabe

Tabellenführer Berliner AK ist am Sonntag dran und fährt zur Pflichtaufgabe zum ZFC Meuselwitz (15.). Überragend ist weiterhin die Defensive der Berliner, lediglich drei Gegentore setzte es in den neun Liga-Partien. Dass sie es auch in der Offensive können, bewiesen die Mannen von Trainer Benjamin Duda am vergangenen Spieltag beim 6:0-Erfolg über Lichtenberg, der bislang höchste Saisonsieg. Nun winkt ein Sechs-Punkte-Vorsprung an der Spitze.

Schlusslicht Germania Halberstadt will im zehnten Spiel endlich den ersten Sieg, steht gegen den Greifswalder FC (10.) im Heimspiel aber unter ordentlichem Druck. Aus dem Keller würde sich auch der FSV Luckenwalde (16.) gerne herausarbeiten, muss dafür gegen Carl Zeiss Jena (6.) bestehen.