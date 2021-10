Die Jets haben es geschafft! - Mächtige Cowboys und ein servierter "40-Burger"

Die frühen Sonntagsspiele brachten in erster Linie die Erkenntnis, dass die Buffalo Bills mächtig Hunger auf Punkte mitgebracht hatten. Darüber hinaus liefen die Dallas Cowboys heiß - und in Minneapolis, in New Orleans und in New York entschieden erst die jeweils letzten Spielzüge. Die Zusammenfassungen ...

Starke Stars, starke Cowboys

Es ist passiert: Die Carolina Panthers um den bislang so starken Quarterback Sam Darnold haben nach drei Siegen zum Start erstmals verloren. Dabei hatte der vor der Saison von den chronisch erfolglosen New York Jets (dazu später mehr) gekommene Spielmacher wieder Großes im Angebot - unter anderem warf Darnold zwei Touchdown-Pässe, erreichte über 300 Yards und erlief auch noch zwei Scores selbst. Zusammengerechnete 28 Punkte, doch unter anderem waren auch zwei Interceptions zu kostspielig in Verbindung mit dem Fakt, dass der Gegner, die heimischen Dallas Cowboys, schlicht das bessere Team waren.



Die Texaner, die nun bei 3:1 stehen, konnten sich mal wieder vor allem auf Running Back Ezekiel Elliott (143 Yards, ein TD) und Quarterback Dak Prescott (vier TDs, kein Pick) verlassen. Nach einem Field Goal von Greg Zuerlein zu Beginn des vierten Quarters stand es bereits 36:14, demzufolge kamen 14 Punkte der erstmals besiegten Panthers in der sogenannten "Garbage Time". Gefeiert wurde bei den Cowboys übrigens auch Cornerback Trevon Diggs, der im erst vierten Spiel dieser Saison schon seine fünfte Interception einstrich. Das schafften seit 1970 nur 17 Spieler.



Den Bills schmeckt's

Mit texanischer Beteiligung fand an diesem Week-4-Sonntag noch ein weiteres Match statt, das der Houston Texans bei den Buffalo Bills. Es war aber ein Spiel, welches in Houstons Fanlager sicherlich schnell vergessen werden will.



Mit einem satten 40:0 siegten die heimischen New Yorker - und konnten dabei auch eine Interception von Quarterback Josh Allen sowie drei unterlaufene Fumbles wegstecken. Der Hauptgrund dafür: Houstons Rookie-Spielmacher Davis Mills erwischte einen Tag des Grauens, warf am Ende lediglich für 87 Yards, schaffte keinen Touchdown und leistete sich kostspielige vier Interceptions.



Ein klarer Sieg mit mindestens 40 Punkte wird im US-Sport übrigens "40-Burger" genannt - und ein Spiel ohne kassierten Punkt "Shutout".

Knappe Kiste, aber der erste Jets-Sieg

Geschafft: Jets-Trainer Robert Saleh feierte mit seinem Rookie-Quarterback Zach Wilson den ersten Jets-Sieg. Getty Images

So oft hatten die New York Jets in den letzten Jahren schlecht ausgesehen und demzufolge so oft verdient verloren. Dieses Mal aber war die "Gang Green" nicht nur wirklich nah dran am Sieg, sie packten es auch, obwohl sie am Ende fast wieder "Verlierergesichter" aufsetzten. Doch der Reihe nach: Zunächst einmal verkaufte sich das in jüngerer Vergangenheit oft verspottete NFL-Franchise beim Vergleich mit den Tennessee Titans stark und ging nach einer 53-Yard-Kanone vom bislang ebenfalls in dieser Saison oft leidenden Rookie-Quarterback (Touchdown von Corey Davis) im vierten Viertel erstmals in dieser Spielzeit in Führung (24:17).



Dann reihten sich zunächst einmal mehr sportliche Unglücke aneinander: Erst fingen sich die New Yorker 16 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit das 24:24, verpassten es daraufhin in der Verlängerung, direkt mit einem absolut möglichen Touchdown den Deckel draufzumachen (nur ein Field Goal zum 27:24) und mussten dann mit ansehen, wie Tennessee um Spielmacher Ryan Tannehill sowie Laufmaschine Derrick Henry von First Down zu First Down kamen. Doch als die Jets-Defense ihren Job machte und die Titans 19 Sekunden vor Ablauf der Overtime-Zeit bei 4th&10 lieber aufs Unentschieden gingen und Kicker Bullock aus 49 Yards verschoss, war der erste Sieg klar. Damit einhergehend: Auch für Rookie-Quarterback Wilson sowie den neuen Trainer Robert Saleh, der vielleicht etwas übertrieben direkt wie nach einem Super-Bowl-Sieg typisch mit Getränken überschüttet worden war, war es der erste Erfolg mit N.Y.



Giants, Chiefs & Co.: Was sonst noch los war

Apropos New York: Parallel zu den Jets ging auch der Stadtrivale in die Verlängerung beim Stand von 21:21. Dann aber war Running Back Saquon Barkley bei den New Orleans Saints (erstes Heimspiel seit Hurrikan "Ida") zur Stelle, rannte über sechs Yards in die Endzone - und vergoldete damit das Karrierehoch von Spielmacher Daniel Jones, der ganze 402 Passing Yards verbuchte (zwei TDs, eine Int.).



Ansonsten gewannen die Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes ein punktreiches Gastspiel in Philadelphia (42:30), wodurch der zuletzt kurzzeitig ins Krankenhaus gekommene Head Coach Andy Reid zum ersten Trainer der NFL-Geschichte avancierte, der gleich mit zwei unterschiedlichen Teams mindestens 100 Siege im American Football erreichte. Wie passend: für die Chiefs und die Eagles.



Die Cleveland Browns behaupteten sich knapp mit 14:7 bei den Minnesota Vikings, die ihrerseits oft an einer starken Defense zerschellten. Mit dem letzten verzweifelten Pass drei Sekunden vor Schluss unterlief Vikes-Quarterback Kirk Cousins dann sogar noch seine erste Interception in dieser Saison.



Wide Receiver Amon-Ra St. Brown zeigte derweil noch im vierten Spiel seiner NFL-Karriere die mit Abstand beste Leistung, muss aber weiter auf den ersten Sieg mit seinem Team warten. Die Detroit Lions nämlich verloren bei den Chicago Bears mit 14:24. St. Brown fing dabei sechs Pässe für insgesamt 70 Yards. Der Deutsch-Amerikaner war damit der Spieler mit den meisten gefangenen Pässen bei den Löwen.