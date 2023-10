Die "Hymne sitzt" - Sitzen auch Nagelsmanns Maßnahmen?

Die Nationalhymne hat Julian Nagelsmann vor seiner Premiere als Bundestrainer vorsichtshalber geübt, "sie sitzt". Auch seine Erste-Hilfe-Maßnahmen sollen bereits Wirkung zeigen.

Von der USA-Reise der DFB-Auswahl berichtet kicker-Chefreporter Oliver Hartmann

Als Julian Nagelsmann am Freitag in Hartford das Pratt & Whitney Stadium betrat, fühlte er sich zurückversetzt an seine jungen Fußballer-Jahre beim TSV 1860 München und das Stadion an der Grünwalder Straße, das in seiner Erinnerung einen ähnlichen Charme ausgestrahlt hatte.

Nagelsmanns Spielerkarriere nahm verletzungsbedingt bekanntlich nie wirklich Fahrt auf, die angesichts seiner erst 36 Jahre bereits beachtliche Trainer-Laufbahn stößt am heutigen Samstag (21 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) mit der Länderspiel-Premiere in eine neue Dimension.

Nur Ergebnisse helfen gegen den Nationalmannschafts-Frust der Fans

"Ich fühle mich bereit", sagte Nagelsmann 21 Stunden vor dem Anpfiff und zeigte sich der Bedeutung des Momentes, der auf ihn wartet, durchaus bewusst. "Es ist eine große Ehre und eine große Sache, Trainer einer solch großen Fußball-Nation zu sein", antwortete er auf die entsprechende Frage eines US-Journalisten.

Der neue Bundestrainer ist in erster Linie gespannt, mit welcher Körpersprache seine Mannschaft auftritt und wie viele seiner Vorgaben sein Personal bereits umgesetzt bekommt. Doch er weiß allzu gut, dass der Nationalmannschafts-Frust der Fans nach drei trostlosen Turnier-Teilnahmen nur durch entsprechende Resultate in Vorfreude auf die Heim-EM umschlagen kann. "Ergebnisse sind wichtig fürs Selbstvertrauen und den Glauben in den eigenen Weg", brachte es Nagelsmann auf den Punkt.

Musiala und Wirtz? Nagelsmann nennt es eine "gute Idee"

Lediglich vier Trainingseinheiten auf dem Übungsplatz der New England Revolution in Foxborough/Massachusetts blieben Nagelsmann, um dem 26-köpfigen Kader seine Vorstellungen vom aktiven und aggressiven Offensivfußball nahezubringen. Man wolle "Dinge selbst provozieren" und "mehr Torchancen rausspielen als das zuletzt der Fall war", kündigte der Coach an.

Jamal Musiala soll dabei in der Offensive eine "wichtige Rolle" einnehmen, möglicherweise zum ersten Mal gemeinsam mit Florian Wirtz. "Eine sehr gute Idee", nannte Nagelsmann diese Kombination - ohne sich allerdings auf dieses Duo bereits festlegen zu wollen. Im Sturmzentrum dürfte Niclas Füllkrug erst einmal gesetzt sein. Der Neu-Dortmunder begann unter Hansi Flick nur in drei seiner neun Länderspielen, erzielte aber bereits stolze sieben Treffer.

Nagelsmann ließ sich am Freitag in punkto Aufstellung überhaupt nicht in die Karten schauen. Er wollte sich nicht einmal auf ein Comeback von Mats Hummels festlegen, nachdem er zuvor mehrfach die Berufung des Dortmunder Verteidigers nach gut zweijähriger Länderspiel-Abstinenz mit dessen Form und Führungsqualitäten begründet hatte.

Wer ersetzt den erkälteten Kimmich?

Verzichten muss der Bundestrainer auf Joshua Kimmich, der wegen einer Erkältung die letzten beiden Trainingseinheiten nicht mitmachen konnte und vom Rest der Truppe isoliert wurde. Den Münchner hatte Nagelsmann - gemessen an den Trainingseindrücken - im zentralen Mittelfeld an der Seite von Kapitän Ilkay Gündogan vorgesehen. Um diese Position konkurrieren nun Kimmichs Teamkollege Leon Goretzka, Debütant Robert Andrich und der 32-jährige Pascal Groß, seit Jahren Leistungsträger bei Brighton & Hove Albion.

USA laut Weltrangliste favorisiert

Das sehr junge junge, von Gregg Berhalter trainierte US-Team ist als Weltranglisten-Elfter ein stattlicher Prüfstein für die auf Platz 15 abgerutschte deutsche Mannschaft. "Sie haben einen guten Mix aus Mentalität, die sie immer hatten, und gutem Fußball", sagte Nagelsmann. Eben jenen Mix muss er noch für sein neues Team finden.