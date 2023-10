Die Hummels-Rückkehr ist folgerichtig

Mit seiner ersten Nominierung unterstreicht Julian Nagelsmann den Projekt-Charakter seiner Bundestrainer-Tätigkeit. Routinier Mats Hummels zurückzuholen, ist da nur folgerichtig. Und auch bei den weiteren Berufungen setzt der neue Coach deutliche Impulse. Ein Kommentar von kicker-Reporter Matthias Dersch.

Dieser Bundestrainer ist auf einer Mission - und seine erste Nominierung unterstreicht das: Julian Nagelsmann ist im September mit dem klar formulierten Ziel angetreten, eine erfolgreiche Heim-EM mit dem DFB-Team zu spielen. Der Erfolg war dabei nicht klar definiert, klar war nur: Die Nationalmannschaft soll unter seiner Leitung die Menschen wieder ins Boot holen. Durch ein stärkeres Engagement. Durch eine größere Lust auf Tore und Siege. Und durch Typen, denen man gerne folgt und zujubelt.

Dass Nagelsmann zunächst nur bis zum Sommer unter Vertrag steht, erleichtert ihm die Konzentration auf den Moment. Er muss nicht an die Zukunft des deutschen Fußballs denken, nicht perspektivisch entscheiden und die WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA bereits im Hinterkopf haben. Er kann seinen Kader ganz nach seinen Wünschen zusammenstellen: Wer ist im Moment in Form? Wer passt am besten zu meiner Idee? Wer hilft mir sofort weiter?

Hummels ist beim BVB gesetzt - vor Süle und Schlotterbeck

Die Nominierung von Mats Hummels, der im Juni 2021 beim EM-Achtelfinale gegen England (0:2) sein bislang letztes Länderspiel bestritt, für den mit 26 Spielern sehr großen ersten Kader ist daher nur folgerichtig. Der Innenverteidiger des BVB spielt seit Monaten extrem formstark und -stabil. In Dortmund ist der Routinier gesetzt - vor seinen Nationalmannschaftskollegen Niklas Süle und Nico Schlotterbeck, der diesmal nicht dabei ist. Nagelsmann hat keinen Grund, das zu ignorieren. Zumal die defensiv zuletzt anfällige Nationalmannschaft unter seiner Führung deutlich stabiler auftreten soll, um so das Fundament für Siege zu legen. Die Botschaft des neuen Bundestrainers ist klar: Wer im Verein Woche für Woche die Nase vorne hat, hat auch beim ihm die Nase vorne.

Ebenso ist es logisch, dass auch Thomas Müller wieder dabei ist. Beim jüngsten 2:1-Erfolg über Frankreich unter Interims-Bundestrainer Rudi Völler in Dortmund war es der Münchner Routinier, der mit positiver Ausstrahlung voranging und die deutsche Elf nach vier Minuten in Führung schoss. Als erfahrene Führungskraft für die jüngeren Spieler ist er auch abseits des Platzes wichtig.

Ein Trio aus nachvollziehbaren Neulingen

Etwas anders gelagert sind die erstmaligen Berufungen von Kevin Behrens (Union Berlin), Chris Führich (VfB Stuttgart) und Robert Andrich (Bayer Leverkusen), mit denen Nagelsmann weitere deutliche Impulse setzt. Auch ihre Nominierung ist grundsätzlich nachvollziehbar.

Der 32-jährige Behrens ist mit vier Treffern aus sechs Ligaspielen derzeit einer der treffsichersten deutschen Spieler und hat sich diese Chance verdient, auch wenn er nach dem starken Saisonstart sein Momentum zuletzt verloren hatte. Führich hat sich in Stuttgart unter Trainer Sebastian Hoeneß glänzend entwickelt und konnte in dieser Saison bereits sechs Scorerpunkte sammeln (zwei Tore, vier Assists). Andrich dagegen galt bereits in der Vergangenheit immer wieder als Kandidat, wurde von Nagelsmanns Vorgänger Hansi Flick aber nie berufen. Dass er jetzt dabei ist, obwohl er in Leverkusen derzeit nicht gesetzt ist, ist mit dem Potenzial zu erklären, das grundsätzlich in ihm zu erkennen ist. Alle drei werden darauf brennen, ihre Chance zu nutzen.

Nachvollziehbar ist der Verzicht auf Emre Can, der beim BVB in einer komplizierten Phase steckt. Der neue Kapitän der Dortmunder verlor zuletzt seinen Stammplatz an Salih Özcan. Im Champions-League-Spiel gegen Milan (0:0) kehrte er am Mittwoch zwar in die erste Elf zurück. Doch noch fehlt ihm die Souveränität und Stabilität des ersten Halbjahres. Ihm dürfte der Verzicht auf die körperlich strapaziöse US-Tour die Gelegenheit geben, in Dortmund an einer weiteren Formverbesserung zu arbeiten - und den Bundestrainer bis zu den November-Spielen gegen die Türkei und in Österreich von sich zu überzeugen.

Die Tür, das betonte Nagelsmann am Freitag, ist für niemanden zu: "Ich würde niemals die besten Spieler zu Hause lassen im Sommer - gerne bewerben!" Das gilt auch für die Leipziger Wackelkandidaten Lukas Klostermann und Timo Werner.

Bewährungschancen gegen die USA und Mexiko

Bewähren können sich zunächst aber jene 26 Spieler, die mit in die USA reisen, um dort gegen den Gastgeber (14. Oktober) und Mexiko (17. Oktober) zu spielen. Fern der Heimat wird es darum gehen, den durch den überraschenden Frankreich-Erfolg und die Berufung Nagelsmanns als Bundestrainer aufgenommenen Schwung weiter zu verstärken. Die Nominierung des ersten Kaders spricht dafür, dass Nagelsmann dieses Vorhaben gelingen könnte.